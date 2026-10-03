El Taller Escuela de Cerámica de Muel (Zaragoza) colabora por sexto año consecutivo con CERCO con la obra artística de Lora Zyuzina - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Taller Escuela de Cerámica de Muel ha colaborado por sexto año consecutivo con CERCO 2026, consolidando una cooperación que tuvo como principal objetivo favorecer el encuentro y el intercambio entre artistas que trabajan con diferentes técnicas cerámicas, así como generar un espacio de diálogo entre la cerámica tradicional y las nuevas formas de creación contemporánea.

En el marco de esta colaboración, el Taller Escuela ha acogido durante dos semanas la residencia artística de Lora Zyuzina, artista nacida en Rusia y afincada en París, cuya obra explora las posibilidades del objeto cerámico como soporte para el texto. Su trabajo parte del lenguaje cotidiano y de sus contradicciones, utilizando la cerámica como una herramienta para reflexionar sobre la comunicación, las palabras y los significados que construimos a través de ellas.

Durante su estancia en Muel, Zyuzina ha desarrollado su proceso creativo en las instalaciones del Taller Escuela, donde ha trabajado en una nueva pieza vinculada a su investigación artística. Como parte de esta residencia, la artista ha donado a la Diputación de Zaragoza la obra creada durante su estancia, que ha pasado así a formar parte del patrimonio artístico de la institución.

La presentación de la pieza ha tenido lugar en el propio Taller Escuela de Cerámica de Muel, en un acto que ha sido abierto por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y que ha permitido conocer de primera mano el proceso creativo desarrollado por la artista durante su residencia.

La colaboración con CERCO ha vuelto a poner de manifiesto la vocación del Taller Escuela de Cerámica de Muel como espacio de creación, intercambio y experimentación, capaz de conectar la tradición cerámica de Muel con las propuestas más actuales y de facilitar el contacto entre artistas, técnicas y lenguajes diferentes.

A través de este tipo de iniciativas, el Taller Escuela ha continuado reforzando su papel como punto de encuentro para la creación cerámica y como espacio abierto a artistas nacionales e internacionales, favoreciendo el conocimiento y la difusión de la cerámica contemporánea y, al mismo tiempo, poniendo en valor la tradición y el saber hacer cerámico de Muel.