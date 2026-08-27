Tarazona abre sus fiestas patronales con el Cipotegato que lanza casi 15.000 kilos de tomates en la localidad

La localidad se vestirá de blanco y azul del 27 de agosto al 1 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas patronales de Tarazona han comenzado este jueves, 27 de agosto, con la tradicional salida del Cipotegato, uno de los actos más emblemáticos de la ciudad, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. El turiasonense Jesús Herrera Díaz, de 49 años, ha sido el encargado de encarnar este año al personaje y ha cumplido así un sueño que perseguía desde hace 25 años.

A las 12.00 horas, Herrera ha salido del Ayuntamiento vestido con el característico traje de arlequín en amarillo, rojo y verde para afrontar un recorrido de más de un kilómetro por el centro histórico de Tarazona. Durante cerca de 30 minutos, el Cipotegato ha avanzado entre miles de personas que han lanzado casi 15.000 kilos de tomates a su paso.

El recorrido ha transcurrido por algunos de los principales espacios del casco histórico, entre ellos la plaza Palacio, la Catedral, la plaza de Toros Vieja y el paseo de la Constitución, antes de regresar a la Plaza de España. Una vez allí, y entre los aplausos de la multitud, Jesús Herrera ha escalado la estatua del Cipotegato, poniendo el broche a uno de los momentos centrales del inicio de las fiestas en honor a San Atilano.

UN SUEÑO TRAS 25 AÑOS DE ESPERA

Tras completar la carrera, el protagonista de la jornada se ha mostrado visiblemente emocionado y ha asegurado que la experiencia ha cumplido sus expectativas. "Un sueño hecho realidad. Llevo 25 años intentándolo y, al final, lo he conseguido. Ha salido como esperaba; ha sido increíble, emocionante", ha explicado.

Herrera ha agradecido el acompañamiento recibido durante el recorrido y ha destacado el respaldo de las personas que han compartido con él este momento. "Estoy muy orgulloso de todas las personas que me han acompañado. Ha valido la pena esperar este año y esperaría otros 25 más si hiciese falta", ha manifestado.

El Cipotegato ha querido dedicar especialmente la consecución de este sueño a sus seres queridos, entre ellos sus hijos, su madre y el resto de su familia. También ha tenido un recuerdo especial para la familia de su mujer y para ella, fallecida a causa de un cáncer. "Quiero dedicárselo a mis hijos, a mi madre, a toda mi familia y a la familia de mi mujer. Y, sobre todo, a mi mujer", ha señalado.

UNA TRADICIÓN CON MÁS DE TRES SIGLOS

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha destacado la dimensión emocional y el arraigo que mantiene el Cipotegato entre los vecinos de la localidad. "Hablamos de emoción. Los Cipotegato son Cipotegato para siempre", ha afirmado, antes de subrayar que el Ayuntamiento conocía los años que Jesús Herrera llevaba intentando asumir este papel.

Jaray también ha puesto el foco en la dimensión patrimonial de la celebración, coincidiendo con la presentación de la solicitud para que el Cipotegato sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. El alcalde ha considerado que este reconocimiento permitiría seguir avanzando para otorgar a la figura y a la fiesta "la relevancia que merecen".

La tradición cuenta además con un importante recorrido histórico. Tarazona dispone desde 2009 de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, mientras que existen evidencias documentales de la presencia del Cipotegato en la ciudad desde 1704. Para el Ayuntamiento, estos antecedentes reflejan la profundidad histórica de una celebración que se ha mantenido generación tras generación como parte de la identidad turiasonense.

FIESTAS HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE

La salida del Cipotegato ha marcado oficialmente el comienzo de las fiestas patronales de Tarazona, que se prolongarán hasta el próximo 1 de septiembre. Durante estos días, la localidad se vestirá de blanco y azul y acogerá una programación que combina actividades infantiles, actos religiosos, conciertos y diferentes propuestas culturales y festivas.

El Ayuntamiento ha animado tanto a los vecinos como a los visitantes a participar en las distintas actividades programadas y a disfrutar de unas fiestas que tienen en el Cipotegato uno de sus principales símbolos. El programa completo puede consultarse en las oficinas de Turismo de Tarazona, así como en imprentas y papelerías de la ciudad, además de a través de la página web municipal y de las redes sociales.

Con la carrera protagonizada este jueves por Jesús Herrera, Tarazona vuelve a situar su tradición más reconocible en el centro de sus fiestas. Una celebración que cada año congrega a miles de personas en las calles y que combina el componente festivo con el valor patrimonial de una figura cuya presencia está documentada desde hace más de 300 años.