Tarazona acogerá el III Torneo de Selecciones Territoriales 'Tierras del Moncayo' de Balonmano. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarazona ha presentado este martes el III Torneo de Selecciones Territoriales 'Tierras del Moncayo' de Balonmano, que se celebrará el próximo 27 de diciembre en el Complejo Deportivo Municipal del municipio.

En el acto han participado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tarazona, Pablo Escribano; y el presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano y vicepresidente de la Federación Española, Juan Carlos Camaño.

El torneo enfrentará a las selecciones autonómicas de Aragón y Navarra en las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto en modalidad masculina como femenina.

Además, ha señalado que se trata del "último test competitivo para estas selecciones antes de los Campeonatos de España por Autonomías, que se celebrarán en Cataluña del 3 al 8 de enero".

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona, en colaboración con las Federaciones Autonómicas de Balonmano de Aragón y Navarra, y cuenta con el apoyo del Club Balonmano Tarazona.

TARAZONA RECIBE "UN GRAN EVENTO DEPORTIVO"

En este sentido, Escribano ha subrayado que "continuamos trabajando para traer a nuestra ciudad eventos deportivos de relevancia tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la excelente sinergia que mantenemos con la Federación Aragonesa".

Asimismo, el edil ha mostrado su satisfacción por el trabajo que viene desarrollando el Club Balonmano Tarazona, y ha destacado que "cada vez es más habitual ver a jugadores y jugadoras turiasonenses representando a Aragón en campeonatos autonómicos, con hasta ocho deportistas convocados, una cifra que continúa creciendo".

Por su parte, Juan Carlos Caamaño ha remarcado la importancia de seguir celebrando este tipo de torneos, "siempre con el respaldo del Ayuntamiento de Tarazona y del Club Balonmano Tarazona", poniendo en valor el papel de estas competiciones en la formación y preparación de los jóvenes deportistas.

El III Torneo de Selecciones Territoriales, 'Tierras del Moncayo', celebrará los partidos de la categoría infantil a partir de las 12.00 horas. A las 16.00 horas tendrán lugar los encuentros de la categoría Cadete, y concluirán con los juveniles a las 18.00 horas.