Tarazona y ATADES impulsarán una plataforma turística accesible para personas con discapacidad intelectual

Acto de firma del convenio entre el Ayuntamiento de Tarazona y ATADES. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarazona y la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (ATADES) han suscrito un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar una plataforma turística accesible que facilite el conocimiento y disfrute del patrimonio de la ciudad a las personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y la presidenta de ATADES, Susana Álvarez Roy, en un acto en el que también han estado presentes la concejal de Hacienda, Cristina Sainz, y la responsable de ATADES en Tarazona, Inmaculada Ledesma.

Durante la firma, el alcalde ha destacado la importancia de avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo y accesible. "La actividad económica es fundamental para cualquier municipio y, en el caso de Tarazona, el turismo constituye uno de nuestros principales motores de desarrollo. Sin embargo, por encima de cualquier actividad están las personas. Este proyecto nos permite seguir avanzando en materia de accesibilidad y garantizar que quienes visitan nuestra ciudad puedan conocer y disfrutar de nuestro patrimonio, independientemente de las dificultades que puedan tener para acceder a la información".

Por su parte, la responsable de ATADES en Tarazona, Inmaculada Ledesma, ha explicado que el proyecto se materializará a través de una plataforma digital que ofrecerá contenidos turísticos adaptados y accesibles. "Estamos trabajando para poner a disposición de las personas visitantes una herramienta útil y sencilla, que les permita acceder a información adaptada sobre los principales recursos turísticos de la ciudad. Queremos que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de la misma experiencia y conocer Tarazona en igualdad de condiciones".

La plataforma se encuentra actualmente en fase de desarrollo y el Ayuntamiento informará una vez lista de su puesta en marcha y de los recursos accesibles que incorporará.