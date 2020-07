Tarazona detecta 5 nuevos contagios de coronavirus del positivo de la semana pasada

TARAZONA (ZARAGOZA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas PCR realizadas en Tarazona han detectado cinco nuevos contagios de coronavirus, tras el positivo registrado la pasada semana en un vecino que trabaja en el polideportivo de esta localidad zaragozana.

Varios de los positivos son asiduos del polideportivo municipal y por precaución y prescripción de Salud Pública se ha procedido al cierre temporal de las instalaciones deportivas, ha informado el Ayuntamiento de Tarazona en una nota de prensa.

De los cinco nuevos positivos la mayoría son asintomáticos, exceptuando dos personas que han dado sintomatología febril y está en marcha el proceso de seguimiento de estos nuevos casos, por lo que este martes se ha comenzado a realizar nuevos PCR de todas las personas allegadas, vinculadas o que han tenido contacto con los afectados.

Debido a la edad de los pacientes, el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, ha procedido, como media de precaución y por responsabilidad, a decretar el cierre temporal de todos los espacios juveniles de la ciudad, hasta que el brote este controlado y ha confiado que sea lo antes posible.

También y tomando referencia de otras ciudades, se estudia la posibilidad de que el día 27 de agosto, día del tradicional Cipotegato e inicio de las fiestas patronales, no se permita la apertura de las terrazas en los espacios públicos. La medida no es firme todavía, pero dependiendo de la evolución de la situación sanitaria se tomarán las decisiones pertinentes.

RESPONSABILIDAD

Arrechea ha pedido "no olvidar lo que se ha vivido meses atrás, la situación actual no es muy alarmante, pero si preocupante. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva situación y ser responsables, ya no por nosotros, pero si por nuestro sistema sanitario y sobre todo por nuestros mayores".

Hasta que no haya una solución definitiva para luchar contra la COVID-10 ha instado a "tomar todas las medidas sanitarias de protección y de distanciamiento social y especialmente ser prudentes, cautelosos y, sobre todo, responsables".