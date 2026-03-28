Tarazona se prepara para recibir a más de 2.000 turistas en una Semana Santa con una ocupación que roza el 100%

Archivo - Porcesión de los "Ensacados" en Tarazona. - CHICO RAMOS/2023 - Archivo

TARAZONA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La Semana Santa de Tarazona, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2005, acostumbra a recibir unos "2.000 o 3.000" visitantes, concentrados la mayoría de ellos en la jornada de Viernes Santo, y, en esta ocasión, se acerca al cien por cien de ocupación en hostelería y alojamiento.

Así lo ha indicado el alcalde del municipio, Tono Jaray, quien ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, el impacto que tiene la Semana Santa para los datos de turismo.

"Recibimos unos 100.000 visitantes al año, de los que unos 40.000 buscan conocer nuestros principales monumentos, una parte importante busca actividades culturales y también, por otro lado, está el relacionado con deporte y aventura", ha explicado Jaray.

En este sentido, ha precisado que "solo en los días de Semana Santa estimamos que pueden llegar a Tarazona algunos miles, unos 2.000 o 3.000". Respecto a estas cifras, ha reconocido que la diferencia es "importante" si se comparan con el Cipotegato --su tradición más emblemática, que se celebra el 27 de agosto--, cuando la ciudad alcanza los 10.000 visitantes en un solo día.

Esta llegada de visitantes a Tarazona es "difícil" de valorar en términos de impacto económico para la ciudad, ha afirmado Tono Jaray, sin embargo ha asegurado que la ocupación, tanto en hostelería como alojamientos, es "cercana al cien por cien". Por lo tanto, se trata de una semana "positiva para el movimiento" turístico.

SEMANA SANTA TURIASONENSE

El atractivo de la Semana Santa de Tarazona, donde procesionan diez cofradías con casi un millar de fieles al ritmo de 400 instrumentos entre tambores, bombos, cornetas, timbales y carracas, reside también en la tradición y en el valor artístico de los pasos que recorren sus calles.

Hace más de dos décadas que esta fiesta fue declarada de Interés Turístico de Aragón, en 2005, no obstante, aspira a que reconocimiento sea nacional. Sobre ello, el alcalde de la ciudad ha manifestado que el proceso iniciado hace dos o tres años se encuentra actualmente en su "fase final" de preparación de requerimientos, para adentrarse después en el proceso formar de concesión.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona, Inmaculada Soria, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, "el gran patrimonio artístico y cultural" que posee la ciudad, algo que sumado al "gran valor espiritual, económico y turístico" de la Semana Santa, tanto en el municipio como en su entorno, la hacen merecedora de este reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Entre las peculiaridades de la Semana Santa de Tarazona, Inmaculada Soria ha enfatizado tradiciones como los "Ensacados", el descendimiento o el Santo Entierro, "que nos hacen ser únicos y especiales", así como 'La Resurrección', una representación que se lleva a cabo ante el pórtico de la Catedral de Santa María de la Huerta, "un marco incomparable".

"Nuestra tradición se remonta siglos atrás" y así lo atestigua la documentación, que fecha en 1555 la institución de la primera cofradía, la del Nombre de la Sangre de Cristo, posteriormente, de la Santísima Vera Cruz --"Ensacados"--.

Su antigüedad no afecta al número de turiasonenses que quieren formar parte de las cofradías. Inmaculada Soria ha señalado que hubo "un pequeño parón" con la pandemia, "pero estamos remontando otra vez, hay un repunte", ha detectado.

CONVENIO

La buena sintonía entre el Ayuntamiento de Tarazona y la Coordinadora de Cofradías y Hermandades se ha materializado recientemente en la firma de un convenio de colaboración dotado con 7.500 euros para la promoción y desarrollo de los actos de la Semana Santa turiasonense.

Inmaculada Soria ha reconocido su importancia, porque "nos garantiza unos ingresos que nos ayudarán a solventar los gastos, tanto fijos como sobrevenidos --por ejemplo, la restauración o reparación de elementos de la peana--".

En este sentido, ha explicado: "Las cofradías nos nutrimos de las cuotas de los cofrades, que son muy mínimas para que sea atractivo y asequible para cualquier persona". Así que sin esta aportación, "las cofradías más humildes no podrían salir, porque los gastos que les genera serían inasumibles", ha expuesto Soria.

SEMANA SANTA 2026 EN TARAZONA

Este año, la programación se despliega a través de más de 50 actos que marcan el ritmo de la ciudad. La Procesión de la Piedad de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad parte este sábado, 28 de marzo, de la Catedral de Santa María de la Huerta con una de las obras más destacadas de Francisco Gutiérrez, escultor de cámara de Carlos III.

El paso, reflejo de la transición del Barroco al Neoclasicismo, lo marca el ritmo de los tambores y las cornetas, que se acompañan del sonido de las matracas y las carracas. Visten con túnicas de color azul oscuro, complementadas con capas y capirotes y guantes blancos.

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén es la encargada de procesionar el Domingo de Ramos, y saldrá de la Iglesia de San Francisco con hábito de color azul cielo para acompañar al paso de Jesús en la borrica y el Apóstol San Pedro.

El mismo Domingo de Ramos, por la tarde, es el turno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación, que sale en procesión desde la Ermita de la Virgen del Río hacia la Catedral, con sus hábitos y capirotes color rojo sangre, cubiertos de una túnica blanca.

Ya el lunes, el hábito morado de la Real, Muy Ilustre y Antiquísima Cofradía Santo Cristo del Consuelo (fundada en 1758) y Santa María Magdalena (1618), unificadas en 1954, teñirá de púrpura las calles de la ciudad. Su punto de partida será la Iglesia de Santa María Magdalena.

Jesús con la Cruz a hombros camino del Calvario es portado por 16 hermanos, mientras que el paso de María Magdalena le acompaña, seguido también de un Cristo de Medinaceli que, desde 2017 cargan los niños de la cofradía que están en edad de la Primera Comunión.

"LOS ENSACADOS"

La Procesión de los "Ensacados", una de las más representativas de la Semana Santa turiasonense, sale en la noche del Martes Santo, caracterizada por el silencio solo quebrado por el sonido de las cadenas que arrastran los "carrapuchetes" vestidos de negro. Es la Procesión del Silencio de la Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo del Rebate y comienza en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced.

El miércoles es el turno de la Cofradía del Santo Cristo de los Afligidos, que sale en procesión con sus más de 400 hermanos vestidos de blanco con cíngulo morado con la imagen del Santo Cristo clavado en la Cruz y, a sus pies, la Virgen María y San Juan Evangelista. El ritmo lo marca la Banda de Cornetas, Tambores y Bombos que hacen sonar 58 cofrades desde su salida de la iglesia de San Miguel Arcángel.

La Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, a quien se dedica el cartel de la Semana Santa de Tarazona de este año, sale en la noche del jueves, con sus túnicas color verde, del Santuario de la Virgen del Rocío.

La procesión de Viernes Santo es el acto culminante en el que todas las hermandades y cofradías se unen en una gran procesión del Santo Entierro, precedida por la Procesión de las Siete Palabras a mediodía, que representa la Pasión de Cristo.

Por último, la Cofradía de las Siete Palabras y del Santo Entierro sale con túnica y capirote negro y, al cuello, la medalla con la efigie del Santo Cristo de la Venerable Orden Tercera, donado en 1565 al convento de San Francisco. Es aquí, en el origen de esta cofradía, donde nace uno de los personajes más significativos de la Semana Santa turiasonense, así como uno de sus momentos más simbólicos: los alabarderos y el acto de sellado del sepulcro.

El Domingo de Resurrección pone el broche final a la Semana Santa de Tarazona con el emotivo encuentro del Cristo Resucitado y su Madre Dolorosa ante el pórtico de la Catedral.