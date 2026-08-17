Tarazona presenta al Cipotegato y más de 300 actos para sus Fiestas Generales de 2026

Un turiasonense de 49 años cumplirá el próximo 27 de agosto su sueño de representar al mítico personaje, tras 25 años de espera. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Tarazona ya tiene todo preparado para sus Fiestas Generales en honor a San Atilano, que se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre con más de 300 actividades para todos los públicos. El gran protagonista volverá a ser el Cipotegato, que este año será encarnado por un turiasonense de 49 años que llevaba 25 años presentándose al sorteo y que cumplirá así su sueño de representar a uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

La identidad del próximo Cipotegato se mantendrá en secreto hasta las 12.00 horas del 27 de agosto, cuando saldrá desde la Casa Consistorial para dar comienzo oficialmente a las fiestas. Durante la presentación del programa, el futuro protagonista ha expresado su emoción ante la oportunidad de representar a Tarazona. "Es un honor representar al personaje que es el Cipotegato y, sobre todo, representar a mi ciudad. Espero que estén orgullosos de este Cipotegato", ha señalado.

La Fiesta del Cipotegato, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2009, volverá a reunir a miles de personas en las calles de Tarazona. El recorrido de este año partirá de la Casa Consistorial y atravesará algunos de los principales espacios y monumentos del municipio.

El Cipotegato recorrerá la calle Mayor y la calle El Conde hasta el Arco de Palacio, para continuar por Los Recodos y Fueros de Aragón. Después cruzará el puente de la Virgen del Río en dirección a la Plaza de Toros Vieja, donde realizará una parada en el bar S'ha Feito.

UN RECORRIDO POR EL PATRIMONIO TURIASONENSE

Desde allí retomará el itinerario por el arco de acceso a la calle Prado y continuará por Lourdes, la Catedral y la calle Iglesia. El recorrido seguirá por las escaleras de San Francisco y el paseo de la Constitución, antes de cruzar el puente de la Catedral y ascender por la calle Marrodán hasta llegar a la estatua del Cipotegato, en la plaza de España.

El futuro Cipotegato ha explicado que una de sus intenciones era aprovechar el recorrido para mostrar algunos de los principales elementos patrimoniales de Tarazona. En especial, ha señalado su deseo de entrar en la plaza de España por la parte alta para ofrecer una imagen del conjunto monumental desde una perspectiva diferente.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha agradecido la implicación de todas las personas y colectivos que hacen posibles las fiestas y ha destacado especialmente el papel de las peñas, a las que considera "un pilar fundamental" de las celebraciones.

El Ayuntamiento ha puesto el acento en la seguridad y la prevención durante las fiestas. En el dispositivo participarán Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y técnicos municipales, dentro de la Junta de Seguridad. Además, se reforzarán las medidas de prevención frente a la violencia de género.

MÚSICA, ACTIVIDADES INFANTILES Y PEÑAS

En este ámbito, se repartirán más de 5.000 vasos y 20.000 servilletas con mensajes de concienciación y el Punto Violeta se instalará este año en la plaza de las Tres Culturas, una ubicación más próxima a la zona joven.

La programación diseñada por el área de Festejos apuesta por una oferta amplia que combina los actos tradicionales con música, espectáculos y propuestas dirigidas a niños y jóvenes. El concejal de Festejos, José Antonio Docando, ha incidido en que el programa busca reflejar "la identidad, las tradiciones y el orgullo de ser de Tarazona".

La música será uno de los principales ejes de las fiestas. El escenario instalado en el aparcamiento de la Catedral acogerá las actuaciones de El Drogas, OBK y Lérica, además de un tributo a Hombres G. El parque de Pradiel volverá a concentrar buena parte de la oferta destinada al público joven, con diferentes sesiones de DJ.

Las noches estarán acompañadas también por las tradicionales verbenas en el entorno de la Virgen del Río, que se celebrarán cada noche a partir de las 1.15 horas. El 27 de agosto, jornada de inicio de las fiestas, habrá además una sesión de tarde.

Para los más pequeños, el programa incluye talleres, hinchables, una plataforma 360, la gran fiesta Pequefest Tarazona 2026, encierros infantiles, juegos taurinos y cuentacuentos, con propuestas repartidas durante los días festivos.

FERIA TAURINA Y ACTOS TRADICIONALES

La Feria Taurina tendrá igualmente un papel destacado en el programa, con dos corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin picadores. El ciclo comenzará el viernes 28 de agosto con Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, que lidiarán toros de Fuente Ymbro.

El sábado 29 tendrá lugar la novillada con picadores, con El Mene y Félix San Román frente a novillos de Antonio Palla para Emiliano Osornio. El domingo 30 se celebrará por la mañana el IV Bolsín Taurino 'Ciudad de Tarazona', seguido de una novillada sin picadores con reses de El Taramal.

Por la tarde llegará la segunda corrida de toros, con reses de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Aarón Palacio. La programación taurina se integrará así en un calendario festivo que combinará los principales actos tradicionales con propuestas culturales y de ocio.

Entre las citas más arraigadas se encuentran el homenaje al Cipotegato y la procesión de la Santa Reliquia de San Atilano, previstos para el 28 de agosto, así como la tradicional Ofrenda de Flores y Frutos, que se celebrará el día 29.

Con más de 300 actos y la participación de las peñas y colectivos locales, Tarazona afronta unas nuevas Fiestas Generales con el Cipotegato como punto de partida y como símbolo de unas celebraciones que volverán a llenar de actividad las calles de la ciudad hasta el 1 de septiembre.