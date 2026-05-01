Tarazona regresa al siglo XVI con su Feria Renacentista y el reto de ser "referente" en las recreaciones en Aragón

Archivo - Tarazona vuelve al Renacimiento en las Jornadas de Coronación del Emperador Carlos I de España y V de Alemania. - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA - Archivo

TARAZONA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Tarazona regresará al siglo XVI los próximos 9 y 10 de mayo con la celebración de su emblemática Feria Renacentista, enmarcada en las Jornadas sobre la Coronación del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Además, el objetivo de esta edición, que crece en número de actividades y espera gran afluencia, es convertirse en "referente" en el calendario de recreaciones históricas de Aragón.

Así lo ha indicado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tarazona, Pablo Escribano, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha asegurado que este evento "se han consolidado como uno de los más importantes en la ciudad" a nivel cultural y turístico.

Las Jornadas sobre la Coronación del emperador Carlos I "no solo recuperan un episodio histórico con enorme relevancia, sino que convierten nuestro casco histórico en uno de los auténticos escenarios renacentistas, generando una experiencia única tanto para vecinos como para visitantes", ha afirmado Escribano.

En los últimos años, "estamos observando una afluencia creciente de visitantes, lo que supone un impacto muy positivo en la economía local, especialmente en nuestro sector servicios, la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos", apuntando que la media de turistas registrados en el mes de celebración de esta cita está en el entorno de los 2.500, teniendo en cuenta que en años anteriores ha tenido lugar en junio y en esta ocasión se desarrollará en mayo".

"Estamos dando pasos firmes para profesionalizar y hacer crecer esta cita, por eso, queremos ampliar la programación, reforzarla para atraer más recreadores de mayor nivel y mejorar la promoción regional y nacional", ha expuesto el edil turiasonense, quien ha subrayado que Tarazona tiene "un enorme potencial como destino turístico, cultural y patrimonial".

Pablo Escribano ha reconocido que la recreación histórica de la Coronación del emperador Carlos I "es una de nuestras principales herramientas para posicionarnos en el mapa nacional". Además, estas jornadas, ha defendido, "tienen valor turístico y de identidad", ya que implican a asociaciones, vecinos, colectivos locales y "generan orgullo de ciudad".

NUEVO ESPACIO

El acontecimiento histórico que se recrea el fin de semana del 9 y 10 de mayo aparece representado en el friso de la fachada del Ayuntamiento. En sus 32 metros de largo y realizado en yeso por el entallador Alonso González, muestra la cabalgata triunfal de Carlos V y el Papa Clemente VII tras la coronación del emperador en Bolonia.

Aparecen representados, de forma minuciosa, todos los estamentos que formaron la cabalgata de la coronación, así como figuras individualizadas que representan al Papa, al Emperador y los miembros más destacados del protocolo imperial y papal.

Más allá de congregar visitantes y locales, estas jornadas refuerzan el valor de obras y monumentos renacentistas que conserva la ciudad, como el Palacio Eguarás, la Iglesia de Santa María Magdalena, el Palacio Episcopal o el antiguo convento de San Francisco.

En este año 2026, ha aclarado Escribano, se ha introducido un ligero cambio de fechas con el objetivo de favorecer temperaturas más suaves, facilitando así una mayor participación ciudadana, pasando de la celebración en junio al segundo fin de semana de mayo.

Aunque el cambio de fecha no es la única novedad, dado que se incorpora una nueva propuesta escénica: la entrada del emperador desde el antiguo convento de Santa Ana, a las 10.45 horas, bajo el título 'Turiaso y el César: del convento al campamento', que recreará la llegada del hombre más poderoso del mundo a su campamento real.

Sobre este nuevo espacio, Pablo Escribano ha recordado que pasó a ser de titularidad municipal hace dos años y "ya se ha ido utilizado para diversos actos protocolarios". Ha apostillado que "es un marco perfecto para este tipo de actividades".

Por tanto, el paseo se iniciará desde el antiguo convento de Santa Ana, aunque pasará, asimismo, por el que fuera convento de San Joaquín, la Catedral de Santa María de la Huerta y el Palacio de Eguarás, es decir, "uno de los grandes ejes monumentales que tenemos en nuestra ciudad".

PROGRAMACIÓN

Serán más de 30 las actividades gratuitas que transformarán la ciudad en un auténtico escenario del siglo XVI. En este sentido, se han organizado también visitas guiadas, conferencias, música, juegos infantiles de época y animaciones teatrales.

La Feria Renacentista comenzará el sábado, 9 de mayo, con la entrada del emperador desde el antiguo convento de Santa Ana, seguida de la apertura del mercado renacentista, que contará con más de 20 puestos, y de diversas recreaciones históricas que llenarán de vida las calles de Tarazona.

A lo largo del día habrá juegos infantiles de época, animación musical y el espectáculo de videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento, con tres pases.

Uno de los momentos más esperados será la Cabalgata de la Coronación, que tendrá lugar el sábado a las 20.00 horas desde el Palacio de Eguarás, con la participación de alrededor de 350 personas ataviadas con trajes de época.

En esta puesta en escena colaboran colectivos como Raíces de Cartes, Son de Laredo, Puerta del Cierzo de Borja, Danzaria de Utebo, Miliria Regis, Alba Domus, Proyecto Saeculum, la Asociación Cultural Miguel Sánchez Montes de Tudela, Gaiteros de Tarazona, Alam Folk y el grupo de teatro local 'La ciudad no es para mí'.

La jornada del sábado culminará con la representación teatral del episodio de la Coronación, a las 23.30 horas en la plaza de España, a cargo del grupo turiasonense 'La ciudad no es para mí'.

Al día siguiente, el domingo, continuará el mercado renacentista y las recreaciones históricas. Como broche final, tendrá lugar un torneo de justas a partir de las 12.00 horas en el parque de la Margen Izquierda, y el cierre del mercado a las 21.00 horas.

CONFERENCIAS

Igualmente, la programación ha incluido conferencias en la capilla de San Andrés de la Catedral de Tarazona. Las primeras se han desarrollado los días 29 y 30 de abril, mientras que la tercera y última será el 7 de mayo, a cargo del archivero del Cabildo de la Catedral de Tarazona, Miguel Antonio Franco, sobre la Iglesia en el Renacimiento. Todas ellas han compartido el objetivo de profundizar en la historia del Renacimiento y en el rico patrimonio renacentista de la ciudad.

"Hemos querido reforzar ese contenido más cultural, más patrimonial, con especialistas de primer nivel y temáticas muy vinculadas a nuestro patrimonio", ha anotado Escribano, sobre las ponencias.

En cuanto al acceso, serán todas las ponencias gratuitas, acceso libre, no hace falta inscribirse y tendrán lugar en la Capilla de San Andrés, todas ellas a las 19.00 horas.

La organización de estas jornadas corresponde al Ayuntamiento de Tarazona con la colaboración de la Fundación Tarazona Monumental y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona.