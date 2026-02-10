Tarazona (Zaragoza) organiza más de medio centenar de actos en Semana Santa

Presentacion de los actos de la Semana Santa de Tarazona, con la presencia del alcalde, Tono Jaray - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

TARAZONA (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Tarazona inicia la cuenta atrás para la celebración de su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2005, una de las citas más relevantes del calendario cultural y religioso de la ciudad y que este año tiene programados más de medio centenar de actos.

Cada edición, esta celebración aúna tradición y fervor con la participación de cerca de 1.000 cofrades y el acompañamiento de más de 400 instrumentos entre cornetas, tambores, timbales, bombos y matracas.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha dado a conocer los detalles de la programación de esta celebración de la muerte y resurrección de Cristo.

En rueda de prensa, Jaray ha subrayado que, aunque el componente principal de la Semana Santa es eminentemente religioso, también supone un importante impulso cultural y económico para la ciudad.

"No hay que olvidar la actividad cultural y económica que la Semana Santa trae a Tarazona, con la llegada de visitantes y el movimiento que se genera en el comercio y la hostelería. Como gestores municipales, es algo que cuidamos con mucho cariño", ha comentado.

El edil ha destacado, además, el intenso trabajo que realiza la Coordinadora de Cofradías y Hermandades junto a los cofrades para garantizar la continuidad de la Semana Santa turiasonense y fomentar una devoción que crece año tras año. "Deseo que tanto los visitantes como los propios turiasonenses disfruten de toda la actividad preparada para estos días", ha confiado.

1.800 VISITANTES ANUALES

Por su parte, el concejal de Turismo, Pablo Escribano, ha elogiado el carácter activo y participativo de la Semana Santa de Tarazona, que combina fe y patrimonio, y ha destacado el aumento constante de visitantes, con una media aproximada de 1.800 personas cada año.

Asimismo, ha reiterado el objetivo del equipo de gobierno de seguir trabajando para lograr que esta celebración sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Escribano ha indicado que la página web 'semanasantatarazona.es', puesta en funcionamiento el pasado año, ofrece toda la información detallada sobre la programación, folletos, actividades, alojamientos y otros atractivos turísticos de la ciudad.

"Los datos son muy positivos: desde su puesta en marcha, más de 23.000 personas han buscado información sobre nuestra Semana Santa. Además, las redes sociales se han convertido en un canal fundamental para darnos a conocer más allá de nuestras fronteras", ha dicho.

MÁS DE 50 ACTOS PROGRAMADOS

La programación de esta Semana Santa incluye más de cincuenta actos y actividades dirigidos tanto a la ciudadanía como a los visitantes, con el objetivo de profundizar en la vivencia espiritual y mantener vivas las tradiciones que definen esta celebración.

Los actos comenzarán el próximo 13 de marzo con el pregón, que correrá a cargo de D. Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor, en la Catedral de Tarazona.

La imagen del cartel anunciador de este año corresponde a la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. El hermano mayor de la cofradía organizadora, Alfredo Chipriana Elías, ha explicado que se ha elegido una fotografía de Jesús María Ramos García y ha aprovechado para destacar algunos de los actos más relevantes del programa, haciendo un llamamiento a la participación ciudadana.

Finalmente, el consiliario diocesano de las Cofradías, Miguel Antonio Franco, ha incidido en la importancia del aspecto espiritual de estas fechas y destacó el aumento de la religiosidad, especialmente entre los más jóvenes.

"Estamos viviendo un incremento de la religiosidad, sobre todo en la juventud. Es conmovedor comprobar la devoción, el silencio y el respeto que, cada vez más, se perciben en los actos devocionales de nuestra Semana Santa", ha celebrado.

DIFUSIÓN

Para la promoción de la Semana Santa se han editado carteles, programas y dípticos, que pueden recogerse en la Oficina de Turismo de Tarazona y en los establecimientos hoteleros de la ciudad.

El folleto y los actos también se pueden consultar vía online en la página oficial de la Semana Santa de Tarazona 'semanasantatarazona,es', sección programas, y en sus redes sociales.