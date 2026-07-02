La tasa de absentismo llega en Aragón al 7,6% en el primer trimestre

Un momento de la jornada organizada por CEOE Aragón en Zaragoza para abordar el problema del absentismo laboral. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral, problema que merma la competitividad y la productividad de las empresas, no deja de crecer desde 2019 en Aragón, donde ya ha alcanzado en el primer trimestre del año una tasa del 7,6%,según el avance de Randstand. Un dato superior al de la media nacional por el mayor peso en la Comunidad de la industria --metal y automoción--, además de la incidencia de la hostelería y otros servicios

Así, cada día en Aragón faltan a su puesto de trabajo 48.000 trabajadores y en 37.000 de esos casos se deben a incapacidades temporales. Unas cifras que a nivel nacional se proyectan hasta los 1,7 millones de ausencias, de las 1,4 millones se deben a contingencias comunes, situándose el país 4,6 puntos por encima de la media europea.

Los datos recopilados por CEOE Aragón reflejan, además, un fuerte crecimiento del absentismo desde 2019, en torno al 30%; y de forma destacada de la incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), cuyos procesos en vigor ha aumentado un 59% en cinco años.

Esa pérdida de trabajo diario tiene un coste para el país de más de 32.000 millones de euros que asumen a partes iguales --algo más de 16.000 millones de euros-- el INSS, el Ministerio de Seguridad Social, según ha resaltado la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, que ha participado este jueves en Zaragoza en la jornada 'Absentismo y negociación colectiva: la pandemia silenciosa', junto a la directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva de CEOE Aragón, Inmaculada Avellaneda, y el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, y a la que han asistido más de un centenar de profesionales, que han coincidido en señalar este fenómeno como uno de los principales desafíos en el ámbito de las relaciones laborales.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha alertado de que el absentismo y ese coste de 33.000 millones de euros representa un problema "que como país no nos podemos permitir" y por ello ha llamado a marcarse como objetivo común el buscar soluciones a un proceso que "está causando claramente, primero, afección a las personas y, en segundo lugar, una pérdida organizativa, un problema organizativo y una pérdida competitiva a nuestras empresas y a nuestras industrias".

Por su parte, Inmaculada Avellaneda ha advertido del enorme impacto que el absentismo causa en las empresas, "tanto en cuestión de organización interna y planificación del trabajo como en productividad y costes empresariales".

Pero también ha hecho hincapié en que no es solo un problema empresarial, sino que tiene "una dimensión social y sanitaria vinculada a la salud de los trabajadores, a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, la eficiencia de los procesos y el coste para la Seguridad Social y, por tanto, el conjunto de los ciudadanos.

El intercambio de puntos de vista ha permitido convenir la necesidad de aportar más análisis, coordinación y propuestas concretas con el propósito de proteger mejor la salud de las personas y su recuperación, agilizar los procesos cuando sea posible y mejorar la coordinación entre administraciones, mutuas, servicios sanitarios y empresas.

Entre las principales patologías que más se repiten aparecen los trastornos musculoesqueléticos, junto a las patologías traumáticas, cuyos procesos, ha señalado Avellaneda, "se demoran muchísimo por el sistema sanitario, además del incremento de todas las patologías relacionadas con las enfermedades mentales.

CARENCIAS DEL SISTEMA SANITARIO

Para la directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva de CEOE Aragón, hay que afrontar la cuestión de una manera "conjunta" por cuanto no es un problema en exclusiva de las empresas ni de los trabajadores, sino que influyen "el sistema sanitario, la falta de médicos, el retraso en el diagnóstico, en las pruebas y en los procesos de recuperación", ha enumerado.

Por ello, ha advertido que no puede haber una única solución: "Son muchas y una de ellas es que las mutuas puedan dar el alta, sobre todo en procesos en los que ellas son especialistas, como las patologías musculoesquléticas y traumáticas", ha avanzado para afrontar un problema en el que, ha asegurado, CEOE, está trabajando de manera conjunta con los agentes sociales llevándolo en las mesas de negociación.

En ese sentido, Rosa Santos ha identificado como grandes problemas la falta de médicos, tanto de atención primaria como de especialidades, así como inspectores médicos, tanto en los sistemas públicos de salud como en el INSS, lo que ha advertido, "está actuando de cuello de botella". En ese sentido, ha aportado el dato de que el 69% de los procesos de las 9,2 millones de bajas en 2025 fueron de menos de 15 días, casos cuyo costo asumen de manera casi integral las empresas. Además, ha comentado el elevado crecimiento de las bajas de más de 365 días, "consecuencia de esa falta de profesionales".

También ha apuntado la "descoordinación" que aprecia entre quien concede las bajas y quienes las costean. Y ha llamado la atención ante el hecho de que según datos de CEOE, el 7% de los trabajadores acumula el 50% de los procesos -- de las 9.200.000 bajas en 2025, más de cuatro millones las acumularon el 7% de los trabajadores--.

MAYOR CONTROL DE LA SEGURIDAD SOCIAL O QUE ASUMA EL COSTE

Dejando a un lado las enfermedades graves, muy graves y crónicas, Santos ha instado al INSS a un "control más exhaustivo" del resto de casos y ha mencionado la "pérdida de entidad" de complementos que se incorporaron hace décadas para cuartos turnos, rotaciones, nocturnidades "y deben seguir teniendo como objetivo dedicarse al fin para el que han sido creados, ayudar a la gente a que se cubra cuanto antes o durante su proceso de enfermedad, esté lo mejor posible", ha defendido.

Como soluciones, Santos ha abogado por una mayor coordinación de esos dos sistemas de concesión de bajas y asunción de sus costes, extremar los controles para los casos que no entran en los casos de enfermedades. "Y si el INSS no puede hacerlo, para eso están las mutuas, que son colaboradores de la Seguridad Social, para ayudarles a hacer ese control al mes, a los dos meses, a los tres, a los seis, a los nueve y no empezarlos al año", ha reclamado.

Además, la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE ha lamentado que los "muchísimos" programas de bienestar de las empresas "tienen una incidencia muy escasa en la reducción de las bajas, por lo que está fallando el sistema". Por ello, y si la Seguridad Social no mejora sus controles, Santos se ha mostrado favorable a que las empresas trasladen el coste "a quien lo está generando". En concreto, del día 1 al 15 de la baja, periodo en el que ha recordado se acumula el 69% de los procesos. Y que también asuma las cotizaciones desde el día 365 al 540.

La jornada ha contado, además, con la participación de Valentín Bote, director de Randstad Research, que ha ofrecido una radiografía actualizada del absentismo; Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, que ha analizado el diagnóstico y perspectivas de la incapacidad temporal; Omar Molina, de Augusta Abogados, que ha aportado la perspectiva jurídica; y María Ángeles Alcuten, directora del Área de Gestión Sanitaria e Inspección del Servicio Aragonés de Salud, que ha abordado el papel de la inspección médica.