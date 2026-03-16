El Teatro Principal celebra "30 años juntos en la jota" de los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad

La pareja con una de las trayectorias más reconocidas en el mundo de la jota, formada por Nacho del Río y Beatriz Bernad - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja con una de las trayectorias más reconocidas en el mundo de la jota, formada por Nacho del Río y Beatriz Bernad, ofrecerá dos actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, los días 20 y 21 de marzo a las 20.00 horas, con su espectáculo "30 años juntos en la jota".

El montaje conmemora tres décadas de trayectoria artística compartida por ambos intérpretes, que comenzaron su camino conjunto bajo la guía del maestro Jesús Gracia y desde entonces han desarrollado una carrera marcada por la renovación de la jota aragonesa, combinando respeto por la tradición con nuevas propuestas escénicas y musicales.

A lo largo de estos años, Nacho del Río y Beatriz Bernad han participado en numerosos proyectos vinculados a la difusión y evolución de la jota, tanto en producciones escénicas como en trabajos discográficos y colaboraciones con destacados músicos y creadores.

Entre sus propuestas más recientes figuran espectáculos como Mi corazón dice o La jota fue lo primero, que han contribuido a acercar este género a nuevos públicos.

El espectáculo en el Teatro Principal será una gala conmemorativa que recorrerá algunas de las tonadas y piezas más representativas interpretadas por ambos artistas durante estas tres décadas de colaboración. La velada contará con la participación de músicos y bailadores que han acompañado a los joteros a lo largo de su carrera y que han crecido escuchando su música.

La propuesta escénica está dirigida por Marian Pueo, con Sergio Aso al frente de la dirección musical y coreografía de Pablo P. Alonso e Ingrid Magrinyà, en una producción ejecutiva de Toño Monzón.

Con una duración aproximada de 90 minutos, este concierto está recomendado para todos los públicos y se presenta como un homenaje a la trayectoria artística de dos referentes de la jota y, al mismo tiempo, como una celebración de uno de los géneros más representativos de la cultura aragonesa.