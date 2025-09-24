La tecnología permitirá a Aragón liderar el crecimiento económico como una comunidad "de vanguardia", afirma Azcón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, comparece en las Cortes, durante el debate de política general sobre el estado de la Comunidad autónoma de Aragón, en las Cortes de Aragón, a 24 de septiembre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "la tecnología nos va a permitir liderar el crecimiento económico y social en nuestro país como una comunidad con talento y de vanguardia" y ha recalcado: "Queremos un Aragón tecnológico en todos los ámbitos".

Azcón ha intervenido este miércoles en la primera sesión del segundo Debate sobre el estado de la Comunidad de la XI Legislatura. Ha celebrado la "brillantez" con la que Aragón ha sido capaz de superar "los estragos de la pandemia" hasta situarse como una de las regiones "con mayor pujanza y dinamismo" en el conjunto de España.

En este punto, se ha referido los 58.000 millones de euros de grandes inversiones que ha atraído Aragón en dos años, una cifra "casi seis veces superior a las inversiones anunciadas por el anterior Ejecutivo en ocho años, unos 10.000 millones de euros".

Desde la cantidad de 32.000 millones de inversión que había captado Aragón en 2024, gracias a proyectos como los centros de datos de Amazon Web Services, Microsoft y Blackstone, el macrocentro logístico de Inditex, el complejo agroalimentario del grupo Costa o el proyecto de autoconsumo industrial de Forestalia y CATL, se ha escalado hasta un "histórico volumen inversor, nunca visto en una comunidad autónoma".

Se ha referido a la "ventaja competitiva para atraer la producción de vehículos eléctricos" que otorga a Aragón "disponer de una gigafactoría de baterías, que podrá producir hasta un millón de unidades cada año, debido a la inversión de más de 4.100 millones de euros de Stellantis y CATL.

"Está previsto que trabajen más de 4.200 personas y, a pleno rendimiento, facturará más de 10.000 millones de euros, un 20% del PIB actual de Aragón o algo más que el presupuesto anual de nuestra comunidad autónoma", ha apuntado Azcón.

También ha citado como iniciativas empresariales novedosas en Aragón el anuncio de la instalación de la china Leapmotor para fabricar dos modelos eléctricos en España; o los centros de datos de Box2Bit, SAMCA, Azora, Benbros-ACS y Vantage.

PIB ARAGONÉS

En este contexto, ha destacado que el PIB y el empleo crecen de forma "fuerte y continuada" con 1,4% de crecimiento del producto interior bruto de la UE y una tasa de desempleo del 7,6% a final del año pasado, con 632.000 afiliados a la Seguridad Social en Aragón, atrayendo la comunidad autónoma a más trabajadores de los que han tenido que salir, más de 11.000 trabajadores nuevos, solo superados por Madrid, País Vasco y Baleares.

Asimismo, la inversión extranjera se ha disparado un 200% en el último año y la agencia de rating Standard & Poor's ha subido la calificación de la comunidad autónoma, de manera que Aragón es una región "altamente competitiva para la atracción de inversiones", que "está liderando" y es "un hub tecnológico de referencia que compite con Frankfurt, Londres o París".

Jorge Azcón ha puesto el foco en los centros de datos, "la columna vertebral de la quinta revolución industrial", a pesar de que determinadas voces, interesadamente, menosprecian el impacto que van a tener en nuestra comunidad".

En este sentido, ha recordado que durante la fase de construcción, entre los años 2026 y 2029, se van a crear una media de 21.000 puestos de trabajo en sectores como la construcción, ingeniería, la industria de materiales y los servicios técnicos especializados, según un estudio presentado recientemente por la Fundación Basilio Paraíso.

En el futuro, generarán entre 3.150 y 4.500 empleos directos altamente cualificados y otros tantos indirectos, hasta alcanzar los 9.000. Su aportación anual, cuando estén operativos, será de entre 687 y 982 millones de euros al PIB autonómico, entre un 1,4% y un 2% del actual.

"Queda claro que los centros de datos generan empleo y riqueza", ha sentenciado. Sin embargo, no será posible sin mejoras en la capacidad de la red de transporte y distribución: "No vamos cejar en nuestras reivindicaciones", ha advertido, porque "no permitiremos que las posiciones personalistas de Sánchez sean un freno" para el desarrollo de los aragoneses.

UNA "REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA"

Con el objetivo de convertir a Aragón en el 'hub' tecnológico de referencia del sur de Europa, la comunidad avanza en sus infraestructuras y así impulsa, por ejemplo, el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, un parque tecnológico junto al Campus Río Ebro que contempla una inversión público-privada superior a los 200 millones.

"Queremos que el DAT Alierta sea un faro de innovación y un ecosistema para empresas, universidades y centros de investigación, fomentando la colaboración y atrayendo talento", ha manifestado Azcón, quien ha abundado en la llegada de multinacionales tecnológicas como Siemens, la ampliación de las instalaciones del CSIC o la presencia de CIRCE. "En las próximas fechas, anunciaremos la llegada de otra gran empresa, que contará con un edificio propio", ha avanzado.

El DAT Alierta "será un verdadero distrito de tecnología que, junto a Walqa y TechnoPark, conformará un triángulo de innovación y progreso del que se beneficiará el conjunto de nuestra comunidad autónoma", ha aseverado Azcón. En la actualidad, Walqa cuenta con 84 empresas y 830 trabajadores; mientras que TecnhoPark alberga a un total de 29 entidades, con 150 empleos directos y con el 97% de las naves nido ocupadas.

En esta línea, el presidente de Aragón ha hablado de citas de referencia en el sector tecnológico, como el congreso 'The Wave', que ha congregado en su segunda edición a los principales profesionales y directivos del sector tecnológico a nivel mundial y a más de 15.000 visitantes.

En la "revolución tecnológica" que vive Aragón, "no podemos permitirnos que las empresas no encuentren profesionales aquí porque nuestra oferta académica no esté adaptada a las nuevas necesidades", por lo que se han incrementado el número de plazas en el grado de Ingeniería Informática en los campus de Zaragoza y Teruel, pasando en dos cursos de 150 a 250. A ello se suman las 100 que ofrece la Universidad San Jorge, ya que este septiembre han podido comenzar los estudios de Ingeniería Informática en nuestra Comunidad 350 alumnos.

Por otro lado, el 55% de los ciclos de Formación Profesional ya están asociados a la digitalización y a las ramas STEAM. En total, 321 ciclos y una previsión de más de 14.700 alumnos. Además, este curso se ha lanzado el Bachillerato de Investigación y Excelencia.

"Quiero anunciarles el despliegue inmediato de un programa formativo curricular en tecnología para los alumnos aragoneses de Primaria y Secundaria, donde integrarán de manera natural la robótica, la tecnología y la programación", ha dicho Azcón, que también ha mencionado la puesta en marcha del programa 'The Wave', dotado con 13,5 millones de euros, y que ha formado en competencias tecnológicas a 23.500 personas, tanto empleados como desempleados.

"El INAEM ya está trabajando en su versión 2.0, que se denominará 'The Wave Plus', para seguir formando a miles de aragoneses en competencias tecnológicas actualizadas", ha explicado.

TECNOLOGÍA EN TODOS LOS ÁMBITOS

En lo relativo a la tecnología, Azcón también ha detallado la creación de una agencia digital de Aragón, que integrará Aragonesa de Servicios Telemáticos, la Dirección General de Administración Electrónica, la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras y los servicios de informática de todos los departamentos del Gobierno de Aragón para unificar todas las capacidades digitales y tecnológicas de Aragón.

Igualmente, la IA está protagonizando el desarrollo de otros proyectos "clave" en la comunidad autónoma. "Solo en 2025 estamos invirtiendo más de 17 millones en la implantación de la IA en más de 150 procedimientos", pero también en materia sanitaria, como ocurrirá con la presentación la Oficina del Dato Sanitario en los próximos días, para mejorar la toma de decisiones.