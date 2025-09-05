Tellado (PP) avanza un "tsunami de dignidad" en defensa de España para acabar con un presidente "que lo ha podrido todo"

TARAZONA (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado el proyecto político de los 'populares' como la única alternativa frente al actual Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, "que lo ha podrido todo" y se resiste a convocar elecciones porque sabe que a España viene "un tsunami de dignidad en defensa de la democracia y de la nación española".

Tellado ha reconocido este viernes, en su intervención en la clausura de la Escuela de Verano 'Antonio Torres', que el PP Aragón celebra en Tarazona, "una gran satisfacción" al ver "al primer partido de España ocupándose de lo que verdaderamente importa, frente a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, absolutamente paralizado, bunkerizado y sin capacidad de respuesta para nada".

El PP es "la mejor alternativa" al actual Ejecutivo central, "la que está preocupada por los grandes desafíos de España, que son también los grandes desafíos de Europa, la que tiene un proyecto político de futuro para superarlos, además de los mejores equipos y los excelentes gobiernos territoriales, como el de Aragón".

Acerca del título de la presente edición de la Escuela de Verano 'Antonio Torres', 'Europa en Tensión: Libertades, Transición y Justicia', Tellado ha comentado que "vivimos una época muy convulsa en todo el continente", pero especialmente en España, donde "sufrimos populismos de todo pelaje que lanzan graves ataques al Estado de Derecho".

No obstante, "hay señales alentadoras", como el gran crecimiento de los proyectos reformistas y europeístas del centro derecha en los últimos tiempos", presentes ya en algunos gobiernos de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. "Su influencia --ha abundado-- está cambiando el rumbo de la política migratoria, económica y de la de seguridad", por lo tanto, "la Unión Europea y occidente están dando pasos en la buena dirección".

"Lo triste y lo lamentable --ha continuado-- es que España es una excepción", puesto que "no tiene un gobierno normal y sufre un gobierno sin presupuestos desde hace ya tres años y sin rumbo desde que nació". Este país "sufre las consecuencias de tener como presidente del gobierno a un perdedor desnortado y desesperado porque la justicia tiene acorralado a su entorno personal y familiar, a su partido y a su gobierno".

Ha cargado contra los socios de gobierno: "Son separatistas que quieren destruir el país, incluidos los herederos de una banda terrorista. Eso no sucede en ningún país de nuestro entorno comunitario".

"No hay proyecto alguno más allá de la obsesión de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder de la forma que sea y junto a quien sea. Nada importa", ha lamentado Tellado, reprochando al Gobierno de España su dedicación a "hacerle oposición a la oposición" en lugar de "cumplir con sus obligaciones".

EDUCACIÓN "ABANDONADA" POR PILAR ALEGRÍA

El dirigente del PP ha mencionado el "abandono" por parte de la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, a esta cartera que ostenta además de los cargos de portavoz del Ejecutivo central y secretaria del PSOE Aragón.

"Desde que fue elegida como secretaria general del PSOE Aragón, apadrinada por el presidiario Santos Cerdán, lo único bueno que se puede decir de Pilar Alegría es que tiene un sueño profundo".

Alegría "dedica todos sus esfuerzos a ser la portavoz de Pedro Sánchez y a atacar a Jorge Azcón, pero el experimento de los ministros candidatos a Pedro Sánchez le está saliendo francamente mal. Lo estamos viendo en Andalucía y lo estamos viendo especialmente aquí, en Aragón", ha apuntado Tellado, para añadir: "Están en caída libre en todas partes".

A su juicio, Alegría "ha hundido al PSOE en Aragón a los peores números de toda la historia democrática", de modo que se ha mostrado seguro de que los aragoneses "quieren más PP y más Jorge Azcón". Ha explicado que "no es de extrañar", haciendo alusión a las "grandes amenazas a nuestra democracia y a nuestra estabilidad agravadas por un presidente del Gobierno que ya es, en sí mismo, el mayor peligro de todos".

"Sánchez ha declarado la guerra a los jueces que investigan su corrupción, ataca con saña a la prensa libre y trata de acallarla, insulta a la oposición democrática, elabora un Código Penal a la medida de delincuentes porque así se lo exigían para hacerle presidente y mantenerle en el cargo, que se prestó de más delincuentes por la misma razón, a cambio de que apoyaran su investidura", ha enumerado.

También ha afeado a Sánchez "que haya impulsado beneficios para los presos etarras a cambio del apoyo de Bildu en el Congreso, que pretenda reventar la caja común de la financiación autonómica para privilegiar a los independentistas catalanes, que haya liquidado el principio de igualdad en todo nuestro país y llevado a cabo una gigantesca invasión de todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su propio partido".

"Lo ha podrido todo, absolutamente todo", ha sentenciado Miguel Tellado, tildándolo de "una auténtica carcoma para la democracia de nuestro país".

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El caso "más grotesco" para Tellado es el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En la Fiscalía, ha rememorado, Sánchez "empezó colocando primero a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, y después al brazo derecho de esta --García Ortiz-- un comisario político en la Fiscalía que actúa a sus órdenes y ha hundido el prestigio de una institución fundamental en cualquier democracia".

"García Ortiz está procesado por un delito tan grave como el de revelar secretos de un particular para tratar de perjudicar a un rival político de Sánchez", ha expuesto Tellado, alertando de la gravedad de tener "al borde del banquillo" al responsable número uno de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, ha ironizado: "Este es el mundo al revés, la España al revés de Pedro Sánchez. Un escándalo que en cualquier democracia hubiera provocado la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado, aquí no".

Ha tachado de "bochorno" la aparición de Álvaro García Ortiz en el acto de apertura del año judicial, que ha tenido lugar este viernes. Su asistencia "es una afrenta para la democracia española" y "no puede abrir el año judicial alguien que está a punto de ver cómo le abre un juicio oral ante el Tribunal Supremo".

La única buena noticia, ha indicado Tellado, "es que, probablemente, ésta será el último acto de apertura del curso judicial que presida este señor".

"UN GOBIERNO CONTRA ESPAÑA"

Tellado ha advertido de que la realidad es que "tenemos un gobierno contra España", lo que es "una auténtica locura impensable en cualquier país de nuestro entorno" y "tenemos al enemigo en casa, duerme en La Moncloa".

Ha aseverado que "hará falta un gran rescate democrático para darle la vuelta a esta situación, una limpieza total" que llevará a cabo el PP para devolver "la independencia a las instituciones democráticas, el respeto a la separación de poderes, la igualdad entre españoles y una Fiscalía General del Estado digna".

El pueblo español, ha adelantado Tellado, "se va a unir en torno a la única alternativa, la que lidera el PP" para impulsar una "gran movilización cívica que va a poner otra vez las cosas en su sitio". Esto "lo sabe Pedro Sánchez y por eso se resiste a convocar elecciones", porque a España viene "un tsunami de dignidad en defensa de la democracia y de la nación española".

RECUERDO A LAMBÁN

Por otro lado, Tellado ha recordado en su intervención al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recientemente fallecido. "Fue un buen servidor público, un hombre honesto, un hombre de principios que se mantuvo fiel siempre a sus ideas y siempre a los ciudadanos y, por lo tanto, desde la distancia ideológica que hay entre él y nosotros --Partido Popular--, pero con todo el respeto por su figura y su forma de entender la política, vaya desde aquí nuestro sentido recuerdo".