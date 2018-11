Teresa Ribera asegura a Lambán que Endesa no le ha comunicado el cierre de la térmica

Publicado 15/11/2018 13:28:26 CET

ZARAGOZA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado al presidente de Aragón, Javier Lambán, que no le ha llegado ninguna comunicación de Endesa informando del cierre de la Central Térmica de Andorra y le ha confirmado que "no lo autorizará en tanto no haya encima de la mesa un plan de la empresa de restitución y puesta en funcionamiento de economías alternativas en la zona".

Lambán se ha puesto en contacto con la ministra esta mañana después de que 'El Confidencial' haya informado este jueves de que Endesa ha comunicado a La Moncloa el cierre inmediato de sus dos centrales de carbón, una de ellas la de Andorra (Teruel).

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un acto sobre el Corredor Cantábrico-Mediterráneo en la Universidad de Zaragoza, Lambán ha indicado que la ministra le ha dicho también que "no renuncia a buscar soluciones para alargar la vida de la central durante algún tiempo".

Por otra parte, Lambán ha reconocido que le ha "sorprendido"y "molestado" conocer a través de un medio de comunicación las intenciones de Endesa sobre la térmica turolense, algo que ha calificado como "una desconsideración hacia el Gobierno de Aragón absolutamente intolerable", compañía con la que no ha hablado hasta ahora.

Según ha dicho, "los aragoneses tenemos que empezar a tomar nota de esta empresa", que "ha estado siempre a las maduras, pero nunca a las crudas, frente a otras que demuestran compromiso, afección con el territorio y cierta identificación con sus intereses", mientras que "Endesa está demostrando fehacientemente que su único interés en Aragón es obtener beneficios".

Lambán ha anunciado que este viernes se reunirá en su despacho con la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, y con otros alcaldes de las cuencas mineras, sindicatos y la empresa de la minería SAMCA, "que está demostrando un compromiso encomiable con la zona".

CONVERSACIÓN CON RIBERA

El presidente de la Comunidad ha explicado que tras conocer la noticia, se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Andorra para convocar esa reunión, y después ha hablado con la ministra para la Transición Ecológica, quien le ha autorizado a comunicar lo que ha expresado más arriba.

Según ha precisado, han acordado que la visita de la ministra a Aragón se celebre "lo antes posible" después de haber pospuesto a diciembre la fecha inicial fijada para el día 29 de este mes. Lambán ha comentado que ante lo conocido este jueves, esa visita debería tener lugar en noviembre para abordar esta cuestión y otras.

El presidente de la Comunidad también ha dicho que en su reciente viaje a China ha mantenido "bastante contactos empresariales" y algún proyecto "encaja como un guante" a las necesidades de las cuencas mineras, si llegara a materializarse, para reconocer que quizá era una "temeridad" aportar esta información, que no ha querido detallar más, si bien "lo intentaremos agilizar", aunque"hablamos de una economía grande que está a miles de kilómetros de aquí".

En todo caso, Lambán ha manifestado que si la Central Térmica de Andorra se cierra en 2020 "no habrá una transición justa" porque "todos estamos de acuerdo en la descarbonización de la energía, pero no se puede hacer a costa de quebrar el espinazo de la economía de un territorio como son las cuencas mineras u otros territorios que van a sufrir la misma suerte".

Por eso, ha apostado por "ponerse a trabajar desde ahora mismo" en la búsqueda de economías alternativas" que permitan soluciones de empleo e inversión, al tiempo de que ha apostado por permitir que la central siga en funcionamiento unos años más "mediante determinadas formulas legalmente existentes".

Entre ellas, ha mencionado limitar su funcionamiento a 1.500 horas, de acuerdo con el Gobierno de España, medida que "no exige la realización de inversiones para alargar más tiempo su vida, algo perfectamente posible siempre y cuando la empresa quiera".

MEDIDAS MENTIROSAS

Lambán ha esgrimido, por otra parte, que "no podemos pensar en medidas mentirosas" como ha calificado las que planteó el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, "que trataba de arrogarse la potestad de impedir por ley el cierre de una central", algo que el Ministerio de Economía del mismo Gobierno dijo que "era ilegal".

Por eso, ha continuado, esa medida "tuvo que plantearse mediante una proposición de ley del PP" porque un Ejecutivo, en el marco de libre mercado de la Unión Europea, "no puede imponer por ley una medida de esta naturaleza a una empresa privada".

El presidente aragonés ha lamentado que "durante seis años el Gobierno del PP no hizo absolutamente nada ni por evitar el cierre de la central, ni por retrasarlo, ni por reconstruir la economía de las cuencas mineras con otro tipo de alternativas".

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, "tiene apenas dos años para tratar de hacer el trabajo que el PP no hizo en seis y lo que está haciendo es tomarse en serio este problema y aportar soluciones", ha sentenciado.

ENDESA NO HA PRESENTADO SOLICITUD DE CIERRE

Endesa "no ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica petición alguna de cierre" de la central térmicas de Andorra, en la provincia de Teruel, ni tampoco de Compostilla, en León, según han indicado a Europa Press fuentes de la compañía.

Desde Endesa ha añadido que aún no se han producido las condiciones regulatorias y de mercado que hagan viable inversiones en ambas centrales, que han de adaptarse a la normativa medioambiental europea.

La compañía ha señalado que mantiene contacto permanente con el ministerio para tratar asuntos relacionados con el carbón y el sector energético, pero ha reiterado que no ha trasladado solicitud de cierre de ninguna de las dos centrales térmicas mencionadas.