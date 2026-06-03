Territorio Mudéjar grabará este lunes un podcast en directo sobre arte mudéjar y Patrimonio Mundial

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ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Territorio Mudéjar, la red de municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza para preservar y difundir el mudéjar de la provincia, grabará en directo este próximo lunes, 8 de junio, el primer episodio de un podcast sobre arte mudéjar y Patrimonio Mundial.

La grabación forma parte de las actividades para conmemorar el 25 aniversario de la declaración de la Arquitectura Mudéjar de Aragón como Patrimonio Mundial y comenzará a las 19.00 horas en la sala de columnas de Caja Rural de Aragón, con entrada libre hasta completar el aforo. Se accederá por Coso, 29 y las puertas se abrirán media hora antes.

El podcast consistirá en una conversación coral sobre cuestiones clave como por qué es importante la declaración de Patrimonio Mundial; qué monumentos internacionales son Patrimonio Mundial; por qué es importante la Arquitectura Mudéjar Patrimonio Mundial UNESCO; o cómo se puede generar identidad local e impacto real y medible a través del Patrimonio Mundial.

Este proyecto será posible gracias a la financiación de la Diputación de Zaragoza y el Ministerio de Cultura, la colaboración de la Fundación Caja Rural de Aragón y el trabajo en equipo con el proyecto Esto No Es un Museo.