Teruel acelera la nueva licitación de la limpieza de centros municipales por 286.000 euros al año

La nueva contratación, con una duración de 2 años, prorrogables por otros 2, permitirá garantizar la continuidad del servicio y la subrogación de las trabajadoras tras la situación generada por las dificultades de la empresa que hasta ahora lo gestionaba - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha puesto en marcha por procedimiento de urgencia una nueva licitación para la limpieza de diferentes centros y dependencias municipales, con un presupuesto de 286.172 euros al año y una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos. El valor total del contrato durante el periodo máximo de cuatro años asciende a 1.144.688 euros.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado este lunes, 21 de septiembre, que el pliego ya ha sido firmado y será publicado en el perfil del contratante. La tramitación se ha realizado con carácter extraordinario mediante decreto de Alcaldía, después de que la regidora avocara la competencia con el objetivo de agilizar al máximo la nueva contratación.

La nueva licitación se produce después de la situación generada en la empresa Ramón Lázaro, que hasta ahora prestaba estos servicios y que ha atravesado dificultades económicas que han provocado que sus trabajadoras hayan dejado de percibir sus nóminas.

Buj ha señalado que el Ayuntamiento no puede abonar directamente los salarios pendientes, ya que debe mantener los pagos correspondientes a la empresa mientras se resuelve el contrato. La alcaldesa ha explicado que algunas cuentas de la compañía se encuentran embargadas y que el Consistorio está depositando las cantidades correspondientes.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para resolver el contrato y volver a licitar los servicios, de forma que una nueva empresa pueda asumirlos y subrogar a las trabajadoras. "Lo que sí que podemos hacer es resolver el contrato, y hacer una nueva licitación para que otra empresa se quede estos servicios, se subrogue en las trabajadoras y, por tanto, vuelvan a cobrar las nóminas como corresponde", ha indicado Buj.

CENTROS INCLUIDOS EN EL CONTRATO

El nuevo contrato contempla la limpieza de los Sanitarios del Parque, las oficinas y vestuarios y el resto de instalaciones del Parque de los Fueros, así como las oficinas de Servicios Sociales situadas en Yagüe de Salas.

También incluye el Colegio Público de San Blas, las dependencias municipales de la calle Temprado, el Centro de Ocio Joven de la plaza Domingo Gascón y el Parque de San Martín.

A estos espacios se suman las escuelas infantiles de El Arrabal, San Blas y Villaspesa, además de los servicios de limpieza y conserjería del Colegio Miguel Vallés.

La alcaldesa ha destacado que la contratación se ha dividido en diferentes lotes, de manera que no será obligatorio que una única empresa asuma la totalidad de los servicios. Con esta fórmula, el Consistorio pretende facilitar que empresas solventes puedan hacerse cargo de los distintos contratos.

El objetivo es garantizar la continuidad de los servicios de limpieza de las instalaciones municipales y, al mismo tiempo, facilitar la subrogación de las trabajadoras que actualmente prestan estos servicios.

TRAMITACIÓN "EN TIEMPO EXPRÉS"

Buj ha destacado el trabajo desarrollado por las diferentes unidades municipales implicadas para acelerar la nueva contratación y ha señalado que el Consistorio actuó desde el momento en que tuvo conocimiento de la situación de la empresa.

"Hemos hecho una tramitación en un tiempo exprés, desde que se tuvo conocimiento de la situación y vimos que no iba a tener solución con el propósito de que las trabajadoras cobren lo antes posible", ha afirmado la alcaldesa.

La regidora ha recordado que las empleadas afectadas, mayoritariamente mujeres, han mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento y han recibido información sobre los trámites realizados para resolver el contrato vigente y poner en marcha la nueva licitación.

El Consistorio pretende así que el cambio de empresa permita recuperar la normalidad en el servicio y que las trabajadoras puedan volver a percibir sus nóminas con normalidad una vez se complete el proceso de adjudicación y subrogación.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y un importe total máximo de 1.144.688 euros. La nueva contratación se encuentra ahora pendiente de su publicación en el perfil del contratante para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teruel busca resolver la situación derivada de las dificultades de la anterior adjudicataria, garantizar la continuidad de la limpieza en los centros municipales incluidos en el contrato y agilizar la solución para las trabajadoras afectadas.