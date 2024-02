Teruel acogerá, en octubre, el XVI Simposio Internacional de Mudejarismo

TERUEL, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Mudéjares (CEM), adscrito al Instituto de Estudios Turolenses (IET), ha presentado la edición número 16 del Simposio Internacional de Mudejarismo, que tendrá lugar en la ciudad de Teruel los días 17, 18 y 19 de octubre, con varias conferencias que se celebrarán en el salón de actos del Museo Provincial y en el salón de actos de la Cámara de Comercio.

La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y delegada del IET, Beatriz Martín; la directora del IET, Inmaculada Plaza; y el director del Centro de Estudios Mudéjares, Pedro Luis Hernando, han dado los detalles de este Simposio en rueda de prensa.

La celebración, de periodicidad trianual, reunirá en Teruel a los investigadores e investigadoras más reconocidos en materia mudéjar y morisca, consolidando cada vez más su relevancia en el ámbito nacional e internacional.

Con este simposio se pretende analizar las diferentes comunidades mudéjares y moriscas en España en función del espacio en el que se desarrollaron, creando sociedades más o menos diferenciadas, con relaciones fronterizas diversas y situaciones políticas y de mecenazgo específicas pese a sus características culturales comunes.

Beatriz Martín ha trasladado el "orgullo" de presentar este nuevo Simposio y ha agradecido "el trabajo y el compromiso de los centros con este tema. Sin duda Teruel es un referente, y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su extraordinaria singularidad". Ha manifestado su convicción de que el Simposio será un éxito.

Inmaculada Plaza, por su parte, ha querido agradecer desde el Instituto de Estudios Turolenses, a la Cámara de Comercio y el Museo de Teruel por su colaboración. Pedro Luis Hernando ha recordado que el Centro de Estudios Mudéjares es el "único" centro especializado del arte mudéjar en ámbito internacional. "Puedo avanzar que a pesar de lo reciente de la comunicación del simposio, están llegando ya propuestas que parecen interesantes y sobre todo que nos abren la mirada a que el fenómeno mudéjar sobrepasa no solo el ámbito de Teruel, de Aragón y el ámbito hispano, sino que llega al ámbito hispano en latinoamérica" para comentar que ha llegado una propuesta de Chile

"PAISAJES MUDÉJARES Y MORISCOS. TERRITORIOS E IDENTIDADES"

El tema propuesto para el encuentro de 2024 es "Paisajes mudéjares y moriscos. Territorios e identidades". Desde el CEM explican que se ha elegido el concepto de "paisaje" por ser "una visión mucho más integradora, que permite comprender mejor la verdadera extensión del fenómeno histórico mudéjar y morisco".

Han precisado que los paisajes mudéjares se originan en la península Ibérica en el período de la Alta Edad Media, durante la presencia de la cultura islámica y se substanciaron tras la ocupación cristiana del territorio.

Con el concepto de paisaje se abarca el paisaje cultural, que va más allá de los elementos materiales e inmateriales resultantes de la interacción entre la actividad humana y el entorno, para trascender al conjunto de aspectos que no se han considerado en los procesos de estudio tradicionales pero que constituyen una cultura --vestimenta, lengua, distribución de las casas, creación artística, literaria o musical--.

Por otra parte, se incluye el paisaje artístico, como la intervención de los maestros de obra, con la valoración de la confluencia de una serie de necesidades sociales que también dejan su impronta, ya sea en el paisaje agrario o en los modelos de ocupación urbana del territorio.

De tal forma, como afirma Pedro Luis Hernando, "tomando como referencia el ámbito peninsular, el sustrato del paisaje mudéjar y morisco puede ser más o menos estable y común, pero las condiciones tienden a ser cambiantes y particulares, generando características diferenciadas incluso en culturas que originalmente proceden del mismo entorno".

PROGRAMA EN CINCO SECCIONES

El Simposio se ha estructurado en cinco secciones y corresponden a paisaje artístico, histórico, literario y dos nuevos, de paisaje sonoro y cotidiano.

El programa y las conferencias comienza con el título "Paisaje artístico. "El paisaje mudéjar y morisco como valor patrimonial", que impartirá la doctora en Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Ascensión Hernández Martínez, y Pedro Luis Hernando Sebastián, profesor de la Universidad de Zaragoza y director del CEM. Seguirá otra sobre paisaje histórico "El paisaje agrario de mudéjares y moriscos", por el profesor de la Universidad de Valencia, Josep Torró Abad.

Con el tema del paisaje literario se ha programado "Temas y construcciones del paisaje literario-mudéjar y morisco", por la profesora de la Universitá Catolica di Sacro Cuore de Milán, Benedetta Belloni y el profesor de la Universidad de Zaragoza, Alberto Montaner Frutos.

El paisaje sonoro se abordará con el título de la charla "Sonoridades medievales", a cargo del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc Orts Ruiz; el paisaje cotidiano con el lema "Costumbres e interrelaciones sociales" lo comentará el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Moreno Díez del Campo.

NOVEDADES

Como novedad respecto a las ediciones anteriores, este simposio incorpora una sección para dar a conocer las últimas actividades de investigación sobre mudéjares y moriscos que se han producido entre uno y otro simposio.

También se ha organizado en varias partes, encabezadas todas ellas por especialistas. De este modo, sobre la actividad en las revistas de investigación se contará con el profesor de la Universidad de Alicante, Luis Bernabé Pons. Se darán a conocer proyectos de investigación en un encuentro liderado por los profesores de la Universidad de Zaragoza, Concha Villanueva Morte y Germán Navarro Espinach; y el profesor de la Universidad de Zaragoza, Jorge Jiménez López, conducirá el tiempo dedicado a las novedades sobre patrimonio mudéjar.

Asimismo, manteniendo la esencia presencial de estas reuniones científicas, se abre la posibilidad de que los investigadores puedan remitir sus trabajos y puedan exponerlos públicamente mediante videoconferencia.

COMUNICACIONES

Los interesados en presentar su comunicación al XVI Simposio Internacional de Mudejarismo deberán enviar por correo electrónico un resumen de un folio de extensión, en el que se justifique el interés de la propuesta y las aportaciones para el conocimiento de esa área de estudio, incluyendo la bibliografía básica sobre el tema.

La fecha límite de entrega será el 15 de junio de 2024. Las propuestas se someterán a una primera evaluación. Una vez recibida la valoración positiva, los autores deberán entregar el texto íntegro de la comunicación antes del 8 de septiembre de 2024, en papel y en formato digital, con una extensión máxima de 15 folios, incluidas fotografías, láminas, cuadros u otros anexos.

Las comunicaciones se presentarán siguiendo la norma ISO 690:2013 --cuya equivalencia en España es la norma UNE-ISO 690:2013-- para la preparación de referencias bibliográficas y citas, y serán evaluadas siguiendo el proceso anónimo de revisión por pares ciegos antes de su publicación en las Actas.

Asimismo, no se aceptará ninguna comunicación que no sea defendida oralmente por su autor en el simposio. También podrán presentarse a la nueva sección "Work in progress" los últimos trabajos realizados, pasando a ser valorados por el consejo científico.