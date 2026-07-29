Teruel celebrará el 12 de agosto un festival gratuito que unirá música y astronomía con motivo del eclipse solar

TERUEL 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y Producciones On Music han presentado el 'Festival del Eclipse Teruel 2026', una cita gratuita que se celebrará el próximo 12 de agosto en el Polígono Platea y que combinará actuaciones musicales, actividades de divulgación científica y una amplia oferta de ocio con motivo del eclipse solar que podrá contemplarse ese día.

El evento comenzará a las 18.00 horas y aspira a convertirse en el principal punto de encuentro de la provincia para seguir este fenómeno astronómico, con una programación dirigida a todos los públicos y acceso libre.

La música será uno de los grandes protagonistas de la jornada con un cartel encabezado por Kiko Veneno y Amparanoia, al que se suman Renegados del Funk, DJ Panko y Midi Ex Machina. La organización ha diseñado una programación que combinará distintos estilos musicales para acompañar la observación del eclipse.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Teruel, mientras que la gestión artística correrá a cargo de Producciones On Music, con el objetivo de convertir el eclipse en una gran celebración de la ciencia, la cultura y la convivencia.

PACK PROMOCIONAL Y SERVICIOS

Aunque la entrada al recinto será gratuita, la organización ha puesto a la venta un pack promocional anticipado por diez euros que incluye un vaso conmemorativo de edición limitada, unas gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura y un vale de diez euros para consumiciones en las barras del recinto, lo que supone un ahorro de dos euros respecto a su adquisición durante el evento.

La venta anticipada se realiza tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en una amplia red de establecimientos adheridos al Centro Comercial Abierto de Teruel y a la Asociación de Comerciantes y Servicios (ACES), entidades con las que el Ayuntamiento ha colaborado para facilitar la distribución del producto. La organización ha avanzado además que en los próximos días se incorporarán nuevos comercios colaboradores.

Los promotores han recomendado adquirir el pack con antelación para garantizar la disponibilidad de las gafas homologadas, ya que en el recinto su existencia estará sujeta a las unidades disponibles. Asimismo, el vaso reutilizable tendrá un coste independiente de dos euros para quienes no lo hayan adquirido previamente.

DIVULGACIÓN ASTRONÓMICA Y TRANSPORTE GRATUITO

El Festival del Eclipse contará también con un espacio dedicado a la divulgación científica. Antes del inicio del fenómeno, especialistas en astronomía ofrecerán explicaciones sobre el eclipse y resolverán las dudas de los asistentes, mientras que se habilitará una zona de gradas para facilitar su observación en condiciones de comodidad.

La organización pondrá además en marcha un servicio gratuito de autobuses lanzadera que conectará de forma continua distintos puntos de la ciudad con el recinto del Polígono Platea para favorecer una movilidad más cómoda y sostenible.

El programa ofrece una zona infantil con actividades e hinchables para los más pequeños, además de un espacio gastronómico con diferentes foodtrucks que ofrecerán diversas propuestas culinarias durante toda la jornada.

Desde el Ayuntamiento de Teruel han animado a vecinos y visitantes a participar en un evento concebido para celebrar un acontecimiento astronómico excepcional mediante una propuesta que combina música en directo, divulgación científica y actividades de ocio, con acceso y transporte completamente gratuitos.