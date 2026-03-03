Teruel conmemora el 8 de marzo con una amplia programación institucional, cultural y educativa

TERUEL 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel, junto con la Diputación Provincial, ha presentado la programación organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada de reivindicación y celebración que incluirá actos institucionales, actividades educativas y propuestas culturales abiertas a la ciudadanía.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Carmen Romero, ha destacado la importancia de visibilizar la trayectoria de las mujeres que abrieron camino en la lucha por la igualdad. "Hay que dar visibilidad a todas las mujeres que comenzaron hace muchos años a abrir caminos y a romper barreras para que hoy podamos ver a mujeres ocupando puestos de gran consideración y responsabilidad. Aun así, el camino no está terminado y todavía quedan retos por recorrer", ha señalado.

Romero ha subrayado que todas las instituciones trabajarán de forma conjunta en esta conmemoración, transmitiendo un mensaje de unidad y compromiso con la igualdad real y efectiva.

Por su parte, la concejal de Teruel Saludable, Lucía Gargallo, ha remarcado que el 8 de marzo es una fecha clave en el calendario, aunque el trabajo por la igualdad se desarrolla durante todo el año. "Entendemos que es fundamental visibilizar este día, pero también trabajar de forma constante, especialmente desde las edades más tempranas, porque toda acción educativa en la infancia y adolescencia multiplica sus resultados en el futuro", ha explicado.

La diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad, Beatriz Redón, ha anunciado que el acto institucional tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 10.30 horas, con la lectura conjunta de un manifiesto por parte del Ayuntamiento de Teruel, la Comarca Comunidad de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón.

Redón ha señalado que este gesto simboliza la necesaria unidad institucional y social: "La igualdad debe ser una reivindicación conjunta, un trabajo compartido entre instituciones y ciudadanía". Asimismo, ha adelantado que el manifiesto de este año pondrá el foco en el papel de las mujeres agricultoras, en reconocimiento a su contribución al medio rural.

El acto contará con la amenización musical del Conservatorio Profesional de Música.

Dentro de la programación organizada por la Unidad de Promoción de la Salud-Programa Teruel Saludable, el lunes 9 de marzo por la mañana se desarrollarán actividades dirigidas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con una participación aproximada de 200 estudiantes.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Auditorio del Centro Cultural San Julián acogerá un concierto didáctico gratuito y abierto al público a cargo del cantautor Paco Damas, con su proyecto 'Las Sinsombrero'. La propuesta, concebida como un cancionero urgente y de profundo calado ético y social, rinde homenaje a las mujeres creadoras silenciadas de la Generación del 27 y cuenta con el respaldo de destacadas figuras del ámbito artístico y literario.

El martes 10 de marzo se representará, en horario de mañana y dirigida a centros educativos, la obra teatral 'Frankistina', una propuesta que aborda la construcción de la identidad femenina y la libertad de elección, con gran acogida en ediciones anteriores.

Desde la Diputación Provincial de Teruel se han organizado diversas actividades complementarias. Entre ellas, la exposición 'Queridas Viejas', que puede visitarse hasta el 12 de marzo en el Museo Provincial de Teruel, dedicada a visibilizar a mujeres artistas históricamente relegadas.

Asimismo, continúa su recorrido por la provincia la exposición impulsada por el Instituto de Estudios Turolenses, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial, centrada en las mujeres rurales turolenses, cuya próxima inauguración tendrá lugar el 7 de marzo en Monreal del Campo.

El día 6 de marzo también se instalará en la Plaza San Juan la exposición "Pioneras", que rinde homenaje a mujeres de la provincia que han roto barreras y abierto camino en distintos ámbitos profesionales y sociales.

El Ayuntamiento de Teruel ha reiterado su compromiso con la igualdad real a través del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, trabajando de forma transversal para erradicar desigualdades y discriminaciones de género en la ciudad.

Desde la Unidad de Promoción de la Salud-Programa Teruel Saludable se anima a toda la ciudadanía a participar en los actos programados y a seguir avanzando, de manera conjunta, hacia una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, en la que mujeres y hombres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.