Teruel Existe afronta las elecciones con el objetivo de recuperar "voz propia" en el Congreso

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte. - TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe (TE) afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de recuperar "voz propia" para Teruel y aragón en el Congreso de los Diputados, ha afirmado este lunes su portavoz, Tomás Guitarte, en rueda de prensa.

Para Guitarte, "la convocatoria era una posibilidad que se venía evidenciando ante la incapacidad del Parlamento para alcanzar acuerdos y sacar adelante medidas para responder a los problemas de la ciudadanía".

"Ahora es muy fácil decir que lo esperábamos, pero ciertamente lo esperábamos", ha señalado Guitarte, que ha vinculado esta situación a la falta de capacidad de la actual mayoría parlamentaria para aprobar medidas de calado.

A su juicio, esta "disociación" entre las necesidades de la sociedad y la capacidad del Parlamento para alcanzar acuerdos ha impedido, entre otras cuestiones, aprobar los Presupuestos durante tres años y sacar adelante recientemente los decretos urgentes en materia de vivienda.

El portavoz de Teruel Existe ha considerado que "las elecciones suponen una nueva oportunidad para que la ciudadanía decida" y ha avanzado que la formación se prepara para concurrir a los comicios. "Podemos decir que estamos preparados. Articularemos las medidas de urgencia para convocar unas primarias para la designación de candidatos", ha explicado.

"RECUPERAR LA VOZ DE TERUEL Y ARAGÓN EN EL CONGRESO"

Tomás Guitarte ha situado como principal objetivo de Teruel Existe "recuperar representación en el Congreso para garantizar que los problemas de Teruel y Aragón tengan una voz propia en Madrid".

"Creemos que es una nueva oportunidad de llevar la voz de Teruel y, con ella, la de Aragón y la de la España vaciada al Congreso", ha afirmado. "Los diputados de todos los partidos que han estado en Madrid se limitan a seguir la voz de su amo. Nosotros no tenemos amo, solo nos manda el votante de Teruel", ha añadido.

En este sentido, ha reivindicado la experiencia de la anterior legislatura y ha defendido que "la presencia de Teruel Existe en el Congreso permitió avanzar en reivindicaciones históricas de la provincia y de Aragón". Entre ellas, ha citado el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la financiación autonómica y la tramitación de distintas autovías.

"La única garantía de que las voces de Teruel, y con ellas las del conjunto de Aragón, se oigan en Madrid es que haya diputados de esta formación", ha sostenido.

Guitarte ha lamentado que durante la legislatura los problemas territoriales hayan quedado condicionados por la aritmética parlamentaria y ha reclamado que los intereses de los ciudadanos tengan mayor peso en la toma de decisiones. "Tenemos experiencia sobrada de que, cuando mandan ellos, no se atienden los problemas reales, y que esos problemas solo se tratan cuando hay una aritmética parlamentaria que les obliga a tratarlos", ha concluido.