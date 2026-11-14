Teruel Existe celebra el Orgullo Rural y exige una fiscalidad diferenciada y un Pacto contra la Despoblación

El candidato al Congreso de los Diputados por Teruel Existe, Tomás Guitarte, y candidata al Senado, Beatriz Martín - TERUEL EXISTE

TERUEL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de los Diputados por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reivindicado la importancia del esfuerzo de las personas que viven en los pueblos y mantienen la estructura poblacional del medio rural, así como la necesidad de adoptar medidas que permitan frenar el proceso de despoblación.

Guitarte ha participado este sábado en los actos convocados en la localidad de Barrachina con motivo de la próxima celebración del Día del Orgullo Rural (16 de noviembre), junto a la candidata al Senado, Beatriz Martín, y Antonio Abad, concejal por Calamocha y diputado provincial.

En este sentido, ha defendido que quienes residen en estas localidades necesitan una "fiscalidad diferenciada positiva" que incentive la permanencia en el territorio y compense los déficits de servicios respecto a otros lugares.

La formación propone una reducción del 25% de la cuota del IRPF para todas las personas que residan en municipios o localidades de menos de 5.000 habitantes y que los residentes y propietarios de rentas bajas y medias queden exentos del IBI si utilizan o alquilan sus viviendas y vean reducido en un 80% el impuesto de transmisiones patrimoniales al comprar vivienda.

"Lo necesitamos por una cuestión de justicia, pero también porque no tenemos los mismos servicios que existen en otros lugares", ha apuntado.

Guitarte ha recordado que fue la presencia de Teruel Existe en el Congreso y el Senado lo que logró incluir el problema de la despoblación en la agenda política y ha insistido en la necesidad de firmar un Pacto de Estado contra la despoblación, acompañado de de financiación estable, de tal forma que destine anualmente, durante 30 años, al menos el equivalente al 2% del PIB para corregir los desequilibrios territoriales.

"Vivir en un pueblo tiene que ser un derecho, y no un acto de heroísmo, ni un lastre para el desarrollo personal", ha manifestado el candidato.

Por su parte, Beatriz Martín ha calificado de "muy positiva" esta jornada de Orgullo que se promueve desde las asociaciones de la Comarca del Campo del Jiloca.

"Aquí --ha relatado-- mostramos lo positivo del medio rural, hoy por ejemplo se pone en valor los servicios de cuidados en la comarca, o el patrimonio y las tradiciones, pero sobre todo lo orgullosos que estamos de vivir aquí, de que nuestros pueblos tengan vida, porque la vida rural tiene muchos atractivos y bondades que podemos disfrutar, es un modo de vida que nos gusta, y pensamos que tenemos derecho a vivir aquí, con todos los servicios mínimos de calidad cubiertos".

RAÚL BLASCO PARTICIPA EN EL ORGULLO RURAL EN CUENCAS MINERAS

Al mismo tiempo, en Martín del Río, en la comarca Cuencas Mineras, donde nace la celebración del Orgullo Rural, las actividades organizadas han contado con la participación del candidato al Senado por Teruel Existe y joven agricultor y ganadero, Raúl Blasco, que ha apostado por la vida rural en su localidad, Muniesa.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, tercer candidato al Congreso, la diputada en Cortes Pilar Buj, o la consejera comarcal y concejala de Martín del Río, María José Alonso, tampoco han querido perderse esta nueva convocatoria para celebrar el orgullo rural.