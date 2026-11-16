Teruel Existe considera "insoportable" que más de cuatro millones de españoles estén en lista de espera en la sanidad

La candidata número 2 de Teruel Existe al Congreso, Beatriz Redón, y la concejal en Cella, Olga Domingo, junto al centro de salud de esta localidad. - TERUEL EXISTE

TERUEL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha denunciado este lunes que más de cuatro millones de españoles están en listas de espera en la sanidad pública, según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata de una cifra que desde la formación han calificado de "insoportable" y han exigido que se actúe coordinadamente desde las instituciones para actuar de manera decidida y urgente sobre este "gravísimo problema".

Así lo ha puesto en evidencia a las puertas del Centro de Salud de Cella la candidata número 2 de Teruel Existe al Congreso, Beatriz Redón, quien ha exigido un pacto de Estado por la sanidad pública y la profesionalización de la gestión sanitaria, negociado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que permita reforzar el sistema sanitario y garantizar una atención pública y de calidad a todas las personas, con independencia de dónde vivan.

Ese pacto, ha continuado, debe traducirse en compromisos concretos. Por este motivo, ha propuesto que, al menos, el 25% del presupuesto sanitario se destine directamente a la Atención Primaria para dotarla de los recursos suficientes para que llegue al medio rural.

"Es la puerta de entrada al sistema sanitario y porque, además, es donde se resuelve el 90% de los problemas de salud", ha apuntado. "Vemos que se cierran consultorios por falta de médicos, como sucedió no hace tanto en la Sierra de Albarracín, donde se cerraron 18 de los 21 consultorios de la comarca por no cubrir vacaciones y bajas y con la consiguiente carga de trabajo para el resto de profesionales. Vemos que la falta de pediatras es un problema crónico que afecta tanto a la capital como al medio rural debido a la escasez de profesionales", ha indicado Beatriz Redón.

Desde Alcañiz, el candidato número 3 al Congreso de Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha criticado la falta constante de especialistas sanitarios en los hospitales de Teruel y Alcañiz. "Es necesario formar, atraer y retener talento con mejores condiciones, salarios y carrera profesional, sobre todo en los centros rurales, e incluso promover la vivienda para este colectivo", ha indicado, al mismo tiempo que ha reclamado la cobertura de vacaciones y bajas para garantizar el servicio sin sobrecarga de los compañeros.

"MALA GESTIÓN"

Moreno ha insistido en la "mala gestión" del Gobierno de Aragón, "cuya única solución es externalizar, que Ribera Salud mande a sus médicos, con un coste desmedido para las arcas públicas y una gran falta de sensibilidad con nuestros profesionales". El ejemplo que ha puesto Moreno es el de la especialidad de ginecología, "con 200 días de espera".

"Hay que incentivar a los especialistas, a los que trabajan aquí desde hace muchos años y a quienes puedan venir, porque lo que necesitamos es que el hospital de Alcañiz esté lleno de profesionales, al igual que el de Teruel, pero el Ejecutivo autonómico, ni con el PSOE ni con el PP, no ha sabido dar solución para lograr una sanidad justa y digna para los turolenses", ha concluido.

Para Teruel Existe, la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español es un derecho dispuesto en la Constitución que exige garantizar la superación de los desequilibrios territoriales y sociales y evitar una desigualdad en la calidad de la asistencia sanitaria en zonas rurales.

Sin embargo, la formación ha lamentado que, con los datos de las listas de espera, las distintas Comunidades autónomas "hacen juegos de trilerismo con falsedades e informaciones sesgadas referidas habitualmente solo a las listas de espera quirúrgica de más de 6 meses, sin hacer referencia al cómputo global, ni a las listas de espera de diagnóstico en las distintas especialidades, que son tan importantes o más que las quirúrgicas".