Teruel Existe critica que se deriven recursos públicos a la sanidad privada mientras se abandona la rural

Los candidatos de Teruel Existe a las Cortes de Aragón David Abad, Joaquín Moreno y Pilar Buj. - TERUEL EXISTE

CALAMOCHA (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

Teruel Existe ha alzado la voz este miércoles en la localidad turolense de Calamocha ante la "precaria" situación de la sanidad y de otros servicios públicos en el medio rural, criticando que se deriven recursos públicos al sector privado mientras se abandona la sanidad rural.

"Teruel Existe apuesta por la sanidad pública y de calidad, que debe llegar también al medio rural, donde la falta de médicos y especialistas es un problema que viven a diario nuestros vecinos", ha afirmado el concejal por Teruel Existe en Calamocha y candidato a las elecciones del 8-F, Antonio Abad.

El representante de Teruel Existe ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante una mesa informativa en el día de mercado de Calamocha, un punto de encuentro para los habitantes de la localidad y los pueblos de la Comarca del Jiloca, en la que ha estado acompañado por los diputados y también candidatos en el 8-F Pilar Buj y Joaquín Moreno.

Los candidatos han "adornado" su mesa informativa con las literas utilizadas por esta formación durante las manifestaciones para exigir la construcción de 54 habitaciones individuales en el nuevo Hospital de Teruel, una medida introducida vía enmiendas por el grupo parlamentario de Teruel Existe en los presupuestos autonómicos de 2024, al igual que otra para radioterapia.

"De no estar en las Cortes de Aragón Teruel Existe, no tendríamos esas 54 habitaciones individuales en el hospital, y seguiríamos esperando que empezaran las obras del búnker para la radioterapia", ha recordado Pilar Buj, quien ha reiterado que "la única forma de conseguir las cosas es estar dentro de las instituciones".

FALTAN ESPECIALISTAS

Pensando también en todos los usuarios del Hospital de Teruel, Joaquín Moreno ha exigido que se resuelvan los problemas actuales de falta de especialistas. "Faltan pediatras, oftalmólogos, radiólogos. Y esto no puede continuar, si no se hacen más atractivas las plazas de especialistas en el hospital de Teruel, los sanitarios no nos eligen y la provincia no puede ofrecer una sanidad de calidad", ha dicho.

En esa línea, Antonio Abad ha criticado la deriva del actual Gobierno de Aragón por llevar fondos de la sanidad pública para "favorecer el lucro privado" mediante la concertación de servicios con empresas externas.

Ha reprochado a PP y PSOE que utilicen los servicios públicos "más como arma arrojadiza" que pensando en dar soluciones "a los problemas diarios de los ciudadanos".

Del mismo modo, ha indicado que Teruel Existe viene "denunciando un abandono desde la administración autonómica que afecta a la sanidad, la educación y la vivienda", y ha reiterado el compromiso de esta formación "con el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad de acceso a servicios esenciales en todo el territorio aragonés".

Se ha referido también a una de las reivindicaciones de Teruel Existe, que el grupo parlamentario ha llevado ya a las Cortes esta legislatura, que es la financiación de los consultorios rurales, para los que se exige que el Salud asuma el coste de sus equipamientos, que hasta ahora deben ser asumidos por los propios ayuntamientos, siendo un gasto inasumible para muchos consistorios.

Abad ha puesto también el foco en el Centro de Salud de Calamocha, cuyo proyecto de rehabilitación y ampliación se arrastra desde 2008. Ha lamentado que, tras el paso de distintos gobiernos, la actuación sigue paralizada: "Han pasado los rojos, los azules, y aquí nadie hace nada".

