Teruel Existe exige una moratoria en los proyectos de renovables de Forestalia tras el registro de la UCO

Rueda de prensa de Jesús Villamón y Ernesto Romeo, de Movimiento ciudadano Teruel Existe. - TERUEL EXISTE

TERUEL 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha exigido una moratoria en todos los expedientes de proyectos de renovables tramitados por Forestalia en cualquier administración, después del registro de este jueves por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las sedes de esta empresa en Madrid y Zaragoza, así como el de este viernes en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En rueda de prensa, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, miembros del grupo de Energía y Medio Ambiente, han trasladado la confianza de Teruel Existe en la Justicia, reiterando su denuncia de que "la especulación con proyectos de gran impacto sin generar empleo que están sufriendo los pueblos de Aragón es descomunal" y recordando que llevan más de cuatro años advirtiendo de irregularidades y presuntos delitos ambientales relacionados con la "desastrosa" implantación de energías renovables en Aragón.

Una de estas líneas y proyectos de Forestalia aprobados que pretende extraer la energía generada para nutrir y aumentar el desarrollo de la costa mediterránea, el Clúster Maestrazgo, el proyecto eólico más grande de España, tuvo que ser aprobada, en última instancia, por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, "pisoteando un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y el informe claramente desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón en el que entre otras cosas dice que: la ubicación seleccionada no es adecuada debido a su alta sensibilidad ambiental", han apuntado.

"SOSPECHOSO"

Para Teruel Existe, esto es "tremendamente sospechoso" ya que el informe remitido a Madrid salió "del puño y letra" del exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, tras modificar "radicalmente" otro informe previo "muy crítico, que nunca aslió a la luz".

También, porque "es inaudito que el Miteco emitiese una Declaración de Impacto Ambiental favorable teniendo 85 molinos en RED Natura 2000, 94 molinos en el área de sensibilidad ambiental máxima del mapa de zonificación de renovables del propio Miteco, donde no recomienda su instalación, además de omitir y minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosques".

Han recordado asimismo que, bajo el cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR, el Inaga realizó informes favorables y preceptivos sobre "cientos de instalaciones", incluyendo todas las grandes líneas de transporte privadas que Forestalia intentó tramitar para exportar la energía producida en Aragón a otras Comunidades como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, "cuando solo Red Eléctrica Española puede ejecutar este tipo de líneas".

La mayor parte de estas líneas para llevarse la energía a otras comunidades han sido desestimadas por informes desfavorables de los Gobiernos Vasco, Navarro, Catalán, Valenciano y de La Rioja, han añadido desde Teruel Existe.

Además, "la Autorización administrativa previa y de construcción del Clúster del Maestrazgo requirió del Acuerdo del Consejo de Ministros y en contra del informe desfavorable de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y de varios Ayuntamientos", lo que han calificado como "un hecho inaudito que no ha pasado con ningún proyecto de renovables en todo el país" y "una decisión puramente política" o "político-empresarial".

CONSENSO EN CONTRA DEL CLÚSTER

Han agregado que el Clúster Maestrazgo es "el único proyecto en España que ha generado un consenso total en todas las grandes organizaciones ambientalistas por la destrucción que va a sufrir uno de los lugares más vírgenes y de mayor valor ambiental y cultural de toda Europa".

Desde Teruel Existe, han recordado que el Clúster del Maestrazgo está en copropiedad de Forestalia con CIP, un fondo de inversiones danés, con el que han estado en contacto en varias ocasiones, como ha recordado Enresto Romeo, y que "sigue empecinado" en llevar a cabo este "atropello" para la provincia pese a las protestas.

Por ello, han recordado de nuevo a CIP que "está gestionando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la atenta mirada de la justicia y bajo la sombra de la corrupción".

Romeo ha apuntado que les alegra "sobremanera" que la justicia esté investigando estas "actuaciones presuntamente delictivas" y ha pedido "que se llegue hasta el final, caiga quien caiga" en esta "supuesta trama político-empresarial".

OTRAS IRREGULARIDADES

El movimiento ciudadano ha hablado también de diversas irregularidades como fragmentación de proyectos, impactos ambientales sin considerar impactos acumulativos, imposición de informes ambientales en contra de los criterios de funcionarios técnicos, incumplimiento de la legislación ambiental, incumplimiento de otras leyes como la ley de montes, la ley de patrimonio natural, la ley de evaluación ambiental o la ley del sector eléctrico.

Ha criticado también "puertas giratorias de exaltos cargos de la Administración y la captura de políticas públicas en la redacción de leyes y decretos".

Villamón ha indicado que han presentado 330 alegaciones a macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que presuntamente estaban irregularmente tramitados, así como más de cien denuncias contra presuntos delitos ambientales --58 al MITECO y 42 al Gobierno de Aragón-- y más de 50 Recursos de Alzada a proyectos.

"Todos estos procedimientos administrativos y acciones judiciales han sido dirigidas en Aragón hacía el Inaga y la Dirección General de Energía y Minas, y en el caso del Gobierno Estatal al Miteco, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todas por la aprobación con irregularidades de Declaraciones de Impacto Ambiental o Autorizaciones administrativas de macroproyectos de energías renovables", ha aseverado.

Así, han afirmado que muchas de estas denuncias siguen vivas y abiertas, con procesos de investigación por parte de los juzgados y cuerpos policiales (incluida la UCO).

Villamón ha trasladado que "el cimiento de fundación de Teruel Existe ha sido la mejora de servicios, infraestructuras y desarrollo de nuestra provincia, por lo que es de risa escuchar a ciertos políticos que intentan desacreditarnos queriendo hacer ver que no apoyamos grandes proyectos de desarrollo".

A ellos les han recordado que nunca se han opuesto "a un solo proyecto que genere empleo y desarrollo en Teruel", pero ha avisado de que seguirán denunciando "cualquier tipo de especulación que ponga en riesgo el presente y futuro" de la provincia.