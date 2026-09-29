Teruel Existe lleva al Pleno municipal de la capital una propuesta para crear una red de baños públicos

El portavoz de Teruel Existe en el Ayuntamiento de la capital, Enrique Marín. - TERUEL EXISTE.

TERUEL 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Teruel ha registrado una propuesta para su debate en el próximo Pleno en la que plantea iniciar de forma progresiva la creación de una Red Municipal de Baños Públicos, comenzando por aquellos parques, zonas verdes y espacios públicos que presentan una mayor afluencia.

La propuesta plantea incluir en los presupuestos del próximo año una partida presupuestaria suficiente. El portavoz del grupo municipal, Enrique Marín, ha señalado que "no estamos hablando de un lujo ni de una infraestructura extraordinaria, sino de algo tan básico como poder ir al baño cuando pasas varias horas en un parque o en cualquier otro espacio público".

En este sentido, ha considerado que disponer de un aseo cercano, accesible y en buenas condiciones "es una necesidad básica y no un servicio accesorio".

En su propuesta, Teruel Existe ha destacado especialmente la necesidad de actuar en parques infantiles y zonas verdes, donde las familias permanecen durante largos periodos de tiempo.

"Cuando llevas a tus hijos al parque, necesitas tener un baño cerca, accesible y en buenas condiciones, y también un cambiador. Es un servicio básico que debería formar parte de cualquier ciudad habitable", ha apuntado Marín.

El edil ha recordado que Teruel Existe ya ha planteado esta cuestión en anteriores ocasiones. El grupo presentó una enmienda a los presupuestos municipales para impulsar la creación de baños públicos y también llevó al pleno una propuesta concreta para instalar unos aseos en Fuente Cerrada, que contó con el respaldo de todos los grupos municipales y que, según ha lamentado Teruel Existe, todavía no ha sido ejecutada por el equipo de gobierno.

Por ello, la propuesta registrada ahora pretende pasar de actuaciones aisladas a una planificación global para toda la ciudad y sus barrios. Además, plantea que la red se vaya ampliando progresivamente, comenzando por los lugares donde exista una mayor demanda, pero con el objetivo de que llegue al conjunto de la ciudad.

Igualmente, contempla estudiar fórmulas que permitan contribuir a financiar la instalación, limpieza y mantenimiento de los baños públicos, incluyendo, cuando resulte técnica y jurídicamente viable, la instalación de soportes o paneles publicitarios en los propios equipamientos.

SOSTENIMIENTO DE LA RED

Los ingresos derivados de su explotación podrán destinarse al sostenimiento y mantenimiento de la red. "No todos los espacios necesitan la misma solución. Habrá que estudiar qué es lo más adecuado en cada ubicación, ya sea aprovechar instalaciones municipales, construir nuevos aseos, instalar módulos accesibles y autolimpiables o buscar fórmulas de colaboración con establecimientos próximos", ha indicado Marín.

"Lo importante es que exista una planificación y que el Ayuntamiento empiece a avanzar para que los vecinos puedan disponer de este servicio", ha apuntado.

Para Marín, esta cuestión también tiene una dimensión turística, ya que la ciudad acoge numerosas celebraciones y acontecimientos reconocidos de Interés Turístico Nacional e Internacional y recibe visitantes durante todo el año.

"Invitamos a miles de personas a venir a Teruel para conocer nuestro patrimonio, nuestras fiestas y nuestros espacios, y también tenemos que ser capaces de ofrecerles los servicios básicos que necesitan durante su estancia", señala el portavoz municipal. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de iniciar esta Red Municipal de Baños Públicos de Teruel de forma progresiva e incorporar una partida presupuestaria para comenzar su desarrollo.

"Una ciudad acogedora no es solamente una ciudad con patrimonio y espacios atractivos. También es una ciudad que piensa en las necesidades cotidianas de sus vecinos y de quienes nos visitan", ha concluido el portavoz de Teruel Existe.