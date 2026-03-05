Teruel Existe pide que se paralicen todos los proyectos de Forestalia que cuenten con declaración de impacto ambiental

El portavoz de Energía del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Ernesto Romeo. - MOVIMIENTO CIUDADANO TERUEL EXISTE

TERUEL 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha instado a paralizar cautelarmente todos los proyectos de Forestalia que han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental --DIA-- hasta que la Justicia esclarezca si se ajustan a la legalidad.

Una solicitud que llega tras las últimas informaciones acerca de la investigación de una posible trama eólica en Teruel, con registros de la UCO de la Guardia Civil a sedes y domicilios de Forestalia, así como diversas detenciones, entre ellas la del presidente de la empresa de energías renovables, Fernando Samper, en relación con el proyecto del Clúster Maestrazgo.

Una operación de la UCO ante la que el portavoz del grupo de energía y medio ambiente del Movimiento ciudadano, Ernesto Romeo, ha mostrado su satisfacción "porque por fin se vayan aclarando las cosas". Romeo ha comparecido este jueves en rueda de prensa y ha resaltado que todas las investigaciones proceden de las denuncias presentadas por Teruel Existe, en relación con la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.

"La denuncia por posible delito medioambiental en el Cluster del Maestrazgo fue en enero de 2023, y en abril de ese año hará cinco años que presentamos las alegaciones y las regalamos a la sociedad turolense que quisiera también presentarlas. Lo cierto es que hemos presentado denuncias cuando hemos visto irregularidades en la tramitación o posibles delitos medioambientales en las autorizaciones; con datos contrastados y mucha información técnica; siempre hemos confiado en la justicia, que las ha agrupado todas", ha recordado.

Romeo ha recalcado que Teruel Existe "exige que todos deben hacer las cosas conforme a la ley, no sólo los ciudadanos, y en este caso las administraciones en lugar de estar in vigilando han puesto alfombras rojas. Nosotros lo que defendemos es Teruel y Aragón, y que las cosas se hagan bien".

En ese sentido, ha aludido a la reiterada defensa de "renovables sí, pero no así", que según Romeo "mucha gente no quería entender". Hace tiempo que Teruel Existe, junto a otras plataformas, denuncian que "con las renovables en Aragón se actúa como si fuera el Far West: sin límites para especular y destruir incluso las zonas más valiosas en patrimonio, como lo es el Maestrazgo". "Solo pedíamos límites, respeto a determinadas zonas y hacer las cosas bien. Ya vemos cómo se hacía", ha afirmado.

"Hemos trasladado todo nuestro trabajo a las fuerzas de seguridad y el juzgado". Ha recordado que habido testimonios de funcionarios del MITECO que ante la UCO "han dicho que no hubo evaluación ambiental, por tanto, tenemos el presunto móvil, autores y presunto crimen: que no hay evaluación ambiental" (la autorización legal).

El portavoz de Teruel Existe ha incidido que ante un posible delito medioambiental la ley destaca que debe primar el principio de precaución, "porque si comienzan las obras en medio de bosques ya no podrían recuperarse las sierras, y no solo en el Maestrazgo. Por ello Teruel Existe insiste en paralizar cautelarmente todos los proyectos de Forestalia que han obtenido la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) dentro de está dinámica investigada, también los que no han obtenido todas las autorizaciones porque Forestalia está vendiendolos".

El Movimiento ciudadano observó un modus operandi que consideran que poco a poco se irá conociendo, aunque de momento la investigación está en el MITECO. "El negocio de Forestalia ha destacado por conseguir autorizaciones para vender proyectos". "La mayoría de las DIAs de los proyectos de Forestalia, han sido aprobados, incluso los que han caducado sus conexiones.

En el caso de Maestrazgo, ha recordado que "el Consejo de Ministros tomó una decisión única, saltarse el informe negativo de otras comunidades autónomas (Comunidad Valenciana), que son vinculantes. Se pararon algunos proyectos pero podemos afirmar que el del Maestrazgo salió del deseo y la voluntad del Consejo de Ministros". Ahora alertan de un peligro: "proyectos aprobados, que se están vendiendo, y que han seguido la misma dinámica por el MITECO".

Por eso, piden ser responsables y paralizarlos, al igual que el del Maestrazgo. Señalan también que en la Comisión de investigación se preguntó a todas las empresas si se plantearían presentar proyectos en el Maestrazgo, y todas dijeron que no porque es una zona de alto valor ambiental, Red Natura*, solo Forestalia lo hizo, lo que ya nos pareció un indicio porque sabían que se los podían aceptar, solo Forestalia ha planteado proyectos en las zonas con más valor de Teruel".

Han explicado el caso del Matarraña, "es bastante claro el trato preferente: el expediente de Forestalia entró un año después del de Capital Green Energy, con el que muchos aerogeneradores coincidían en muchos espacios. A Forestalia le llegó la DÍA favorable dos años antes que a la otra empresa, a la que además le llegó DIA negativa, algo inaudito e inexplicable".

Afirman que "la venta constante de autorizaciones también levantó nuestras sospechas, incluso la existencia de posibles mordidas"; han recordado una entrevista al presidente de ENDESA en la que se quejaba de que "en el sector habían aparecido conseguidores, que venden autorizaciones y que por ello, lo que antes costaba poco ahora cuesta mucho más, multiplicando el coste desde que Forestalia entró en las renovables".

Detallan que "un proyecto pequeño de 50 MW puede costar 2 millones de euros, unos 40.000 euros por megavatio, pero se están vendiendo a 300.000 euros el megavatio, lo que conlleva un beneficio limpio de 15 millones de euros solo por la autorización del proyecto. Habría por tanto mucho dinero en juego y es un indicio suficiente como para investigarlo".

Entre los problemas que han detectado que han favorecido el "descontrol", señalan que "no ha habido ordenación del territorio, porque durante el gobierno de Aragón del PSOE y el cuatripartito la CHA paralizó el proceso. Y tampoco lo ha hecho el PP en la última legislatura, aunque se comprometió en campaña. Lo mismo pasa con el Plan Energético, que sigue caducado".

PROYECTO PRESENTADO "COMO UNA REVOLUCIÓN PARA LA PROVINCIA"

Romeo ha recordado que el Plan Energético de Forestalia fue presentado en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel, el 30 de septiembre de 2019, con el presidente de Aragón, Javier Lambán, representantes de todas las instituciones, alcaldes y agentes sociales.

"Allí anunciaron 66 parques de renovables con una potencia de casi 3000 MW y 450 empleos durante su explotación, sólo en la provincia de Teruel. El proyecto se presentó como la gran revolución de la provincia de Teruel, prevista para estar lista en 4 años, con 12000 empleos durante su construcción. También se anunció una fábrica de pellets en Andorra con una inversión de 20 millones de euros, con 60 empleos directos y más de 350 indirectos".

"Luego hemos escuchado declaraciones de que altos cargos de Gobierno participaban en las reuniones de Forestalia en los pueblos. También hubo muchos titulares acerca de la luz gratis, que no hemos visto aún", ha añadido el portavoz del grupo.

Por último, desde TE han aprovechado para pedir a las organizaciones empresariales turolenses que defienda a las empresas de Teruel, "no a un fondo de inversiones de Dinamarca que pretende destruir valiosos recursos de nuestras sierras".

Y ha señalado que se ha intentado informar a la población turolense porque "debemos defender más nuestro territorio entre todos. Queremos recordar que el Maestrazgo es uno de los sitios más bellos de Teruel y Europa, como otros que son parques naturales, y a la vez tiene un gran patrimonio cultural, sumando que es Geoparque de la Unesco, el primero de Europa. Todo a una hora del Mediterráneo con millones de turistas, lo que tenemos que hacer para su desarrollo es poner esto en valor, y que la gente de allí pueda vivir de sus recursos, ahora y en las futuras generaciones".