Teruel guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo en el 22 aniversario del 11M

Representantes políticos, sociales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad han guardado un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Teruel hoy 11 de marzo cuando se cumplen 22 años de los atentados del 11 M en Madrid - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel ha guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, cuando se cumplen 22 años de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron la muerte de 193 personas.

El acto se ha celebrado frente al Ayuntamiento de Teruel, donde representantes institucionales, sociales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad han participado en este gesto simbólico de recuerdo y homenaje a las víctimas y sus familias.

La convocatoria ha sido realizada por el Consistorio turolense a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo de mostrar el rechazo a la violencia terrorista y mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en atentados.

Entre los asistentes han estado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Enrique Gómez; y la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Sánchez, además de concejales de la corporación municipal, diputados provinciales y representantes de diferentes entidades sociales.

También han participado miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se han sumado al homenaje junto al resto de autoridades y ciudadanos presentes.

Cruzado ha señalado que con este acto el Ayuntamiento quiere expresar su rechazo a cualquier forma de violencia y terrorismo, así como recordar a todas las víctimas inocentes. El representante municipal ha destacado que este gesto busca rendir un homenaje simbólico tanto a quienes perdieron la vida en los atentados de Madrid como al conjunto de víctimas del terrorismo.

El 11 de marzo se conmemora en toda Europa el Día en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, una fecha instaurada tras los atentados perpetrados en Madrid en 2004. Aquella jornada, varias explosiones en trenes de cercanías provocaron uno de los ataques terroristas más graves de la historia reciente de España.

Cada año, instituciones y administraciones públicas realizan actos de recuerdo como minutos de silencio o concentraciones para honrar la memoria de las víctimas y trasladar el apoyo a sus familiares, al tiempo que se reivindican los valores de convivencia democrática y rechazo a la violencia.