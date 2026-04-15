Teruel impulsa la modernización de espacios urbanos con más de 2,1 millones de inversión turística

La recuperación de las escaleras de acceso al Cementerio, la renovación del alumbrado exterior de la Plaza de San Juan y la mejora integral de las calles Córdoba y Granada forman parte del Plan de Cohesión, Diversificación y Valoración de Recursos. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización urbana con una inversión superior a los 2,1 millones de euros destinado a reforzar el atractivo turístico de la ciudad y mejorar la calidad de sus espacios públicos. Las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado en su mayor parte con fondos europeos Next Generation EU.

En total, el programa moviliza 2.113.803,29 euros, de los cuales 2 millones proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España, mientras que el Consistorio turolense aporta 113.803,29 euros para completar la financiación. Este conjunto de intervenciones se integra en el Plan de Cohesión, Diversificación y Valoración de Recursos Turísticos, diseñado para transformar distintos enclaves urbanos con criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación.

El objetivo principal de esta estrategia es consolidar a Teruel como un destino turístico de interior más competitivo, diversificado y preparado para ampliar su oferta, especialmente en el ámbito de las visitas nocturnas. Para ello, el plan combina la recuperación de espacios patrimoniales, la mejora de la eficiencia energética y la creación de nuevos recursos culturales y tecnológicos.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y MEJORA DE LA MOVILIDAD

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la recuperación de las escaleras de acceso al Cementerio Municipal, que ha contado con una inversión de 758.767,49 euros. Este proyecto ha permitido mejorar la accesibilidad y la movilidad en la zona, integrando mejor este entorno con los espacios verdes colindantes y favoreciendo su uso tanto por vecinos como por visitantes.

Además, la intervención refuerza la conexión con la red ciclista existente, facilitando el acceso desde la pista ciclable al núcleo urbano. La mejora de la iluminación en este entorno contribuye también a reforzar su uso en horario nocturno y a mejorar la percepción de seguridad y funcionalidad del espacio.

NUEVA ILUMINACIÓN EN LA PLAZA DE SAN JUAN

Otra de las actuaciones clave se ha desarrollado en la Plaza de San Juan, uno de los enclaves más representativos del centro histórico de la ciudad. En este caso, se ha invertido un total de 971.292,46 euros en la renovación integral del sistema de alumbrado exterior, tanto funcional como ornamental.

La intervención, ejecutada a través de la sociedad municipal Urban Teruel, S.A., ha incorporado tecnología más eficiente que permite reducir el consumo energético y mejorar la calidad del espacio público. Asimismo, la nueva iluminación refuerza el uso cultural, ciudadano y turístico de la plaza, especialmente durante la noche, potenciando su atractivo como punto de encuentro y escenario de actividades.

MEJORA DE ITINERARIOS URBANOS

El plan incluye también la renovación de las calles Córdoba y Granada, con una inversión total de 172.277,91 euros. Estas actuaciones se han centrado en mejorar la accesibilidad peatonal y la calidad urbana de estos itinerarios, situados en un entorno próximo a la Plaza de Toros y al Museo de la Vaquilla.

La mejora de estos recorridos facilita el acceso a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad desde el punto de vista turístico, reforzando la conectividad urbana y la experiencia de quienes visitan Teruel. En este sentido, el proyecto pone de relieve la importancia de cuidar los itinerarios de acceso como parte fundamental de la oferta turística.

INNOVACIÓN TURÍSTICA CON EL VIDEOMAPPING DE LOS AMANTES

Dentro de este mismo plan, el Ayuntamiento ha apostado también por la innovación digital con la creación de nuevos recursos turísticos. Entre ellos destaca el videomapping basado en la historia de Los Amantes de Teruel, que ha contado con una inversión de 187.386,43 euros.

Este espectáculo audiovisual, estrenado en noviembre de 2025, ha tenido una gran acogida tanto entre residentes como visitantes, consolidándose como una propuesta que enriquece la experiencia turística y refuerza la identidad cultural de la ciudad. Su proyección se ha repetido en fechas señaladas, como durante la entrega de las medallas de Los Amantes o en eventos vinculados a las Bodas de Isabel.

Asimismo, el programa ha incluido otras iniciativas similares, como el videomapping navideño proyectado a comienzos de 2026 en la fachada del Ayuntamiento, reforzando la apuesta por el uso de nuevas tecnologías en la promoción cultural.

UNA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se completa con la contratación de una asistencia técnica para la coordinación de todas las actuaciones, con una inversión de 24.079 euros. Este apoyo ha sido clave para garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos exigidos por la normativa europea.

Con este conjunto de intervenciones, el Ayuntamiento de Teruel consolida una estrategia integral que vincula la mejora urbana con la sostenibilidad y la innovación turística. La actuación coordinada sobre espacios públicos, itinerarios peatonales y nuevos recursos culturales permite avanzar hacia una ciudad más accesible, cuidada y preparada para afrontar los retos del turismo actual.