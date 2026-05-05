Teruel presenta el cartel de la Vaquilla 2026 e inicia la cuenta atrás para sus fiestas grandes

La obra, “El día que late Teruel”, de la joven diseñadora Irene Casas Gil, inspirada en la puesta del pañuelico y el toro ensogado, es la imagen de La Vaquilla de 2026 - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 5 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel ha iniciado la cuenta atrás para las Fiestas del Ángel 2026 con la presentación oficial del cartel anunciador, una obra titulada 'El día que late Teruel', diseñada por la joven Irene Casas Gil, que será la imagen representativa de la próxima edición de la Vaquilla.

El acto ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Teruel y ha contado con la participación de la alcaldesa, Emma Buj; el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez; y la autora del cartel, Irene Casas, natural de Figueruelas (Zaragoza).

La obra ha resultado ganadora del concurso convocado por el consistorio tras imponerse en la votación popular, en la que ha obtenido el 25,51% de los 3.255 votos emitidos entre los diez carteles finalistas. En total, el certamen ha contado con la participación de 45 propuestas, y la autora recibirá un premio de 1.200 euros.

UN CARTEL QUE REFLEJA EL ESPÍRITU VAQUILLERO

Durante la presentación, Emma Buj ha felicitado a la ganadora y ha destacado la calidad de la obra, asegurando que "refleja muy bien el espíritu de la Vaquilla y transmite originalidad, alegría y frescura".

La alcaldesa ha subrayado además el valor simbólico que supone la presentación del cartel, al considerarlo el inicio emocional de la cuenta atrás hacia las fiestas. "Es ese momento en el que nos damos cuenta de que ha pasado el invierno y la primavera y que ya se acerca la Vaquilla. Empezamos casi a escuchar las charangas y a sentir ese gusanillo", ha señalado.

Asimismo, Buj ha puesto en valor la vinculación de la autora con la provincia de Teruel, destacando que, pese a ser de Zaragoza, mantiene raíces familiares en el territorio y ha vivido la fiesta en numerosas ocasiones. "Ha sabido captar perfectamente ese espíritu vaquillero", ha afirmado.

Por su parte, Irene Casas ha agradecido el respaldo recibido tanto por el jurado como por el público y ha reconocido que ganar este concurso supone un objetivo personal dentro de su trayectoria como diseñadora.

La autora, que cursa cuarto curso de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, ha explicado que su intención era reflejar la intensidad de la Vaquilla a través de sus elementos más representativos. "He querido transmitir todo lo que se vive en esos días: la charanga, la gente bailando, el toro ensogado y, por supuesto, la puesta del pañuelico", ha detallado.

En cuanto a la propuesta estética, Casas ha apostado por una ilustración en colores planos con una paleta cromática reducida a seis tonos, en la que el rojo adquiere un papel protagonista como símbolo de identidad de la ciudad.

La diseñadora ha incidido en que tanto el toro ensogado como el momento del pañuelico ocupan un lugar central en la composición, al ser dos de los elementos más reconocibles de la celebración. "Quería que fuese lo primero que se viese porque es lo que todo el mundo asocia con la Vaquilla", ha explicado.

PARTICIPACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha recordado que el proceso de elección del cartel ha combinado la valoración técnica y la participación ciudadana. Un jurado compuesto por representantes municipales, técnicos, miembros de la Escuela de Arte, medios de comunicación e Interpeñas seleccionó previamente diez finalistas entre los 45 trabajos presentados.

Posteriormente, se abrió una votación popular en la que se registraron 3.255 votos, lo que, según Suárez, evidencia el interés de la ciudadanía por formar parte del proceso.

El edil ha felicitado a la ganadora y ha agradecido la implicación de todos los participantes, destacando el nivel de las propuestas presentadas en esta edición.

MIRANDO YA A LAS FIESTAS DEL ÁNGEL

Durante el acto, Irene Casas ha expresado su deseo de poder desarrollar su carrera profesional en Teruel, una posibilidad que la alcaldesa ha valorado positivamente, animándola a considerar la ciudad como un destino laboral.

Buj ha defendido que Teruel ofrece cada vez más oportunidades para los jóvenes y ha señalado que perfiles como el de la diseñadora pueden encontrar su espacio en el tejido local.

Eduardo Suárez ha avanzado que el Ayuntamiento continúa trabajando en los últimos detalles de la programación festiva, especialmente en lo relativo a la contratación de conciertos, cuyos anuncios se darán a conocer próximamente. El concejal ha animado a los turolenses a comenzar a prepararse para la celebración, recordando que, aunque aún restan semanas de actividad primaveral, "ya vamos pensando todos en la Vaquilla".

Las Fiestas del Ángel 2026 se celebrarán del 3 al 13 de julio, en una edición que volverá a reunir a miles de personas en torno a una de las celebraciones más emblemáticas de Aragón.