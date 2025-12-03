Teruel, reconocida como la ciudad más saludable de España, según un estudio europeo

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Teruel ha sido reconocida como la ciudad más saludable de España, según un estudio elaborado por el servicio médico ZAVA, plataforma líder de telemedicina en Europa. La investigación analiza diversos indicadores relacionados con el bienestar y la calidad de vida, situando a la capital turolense en el primer puesto de la clasificación con una puntuación de 9,05 sobre 10.

El informe, basado en datos de OpenStreetMap e IQAir y que evalúa más de 200 ciudades españolas de más de 17.000 habitantes, examina factores como la disponibilidad de parques, gimnasios y espacios acuáticos, la existencia de rutas para caminar, la presencia de comercios de alimentación saludable o la calidad del aire.

Conforme este análisis, Teruel destaca por su extraordinaria oferta de espacios verdes y zonas para la actividad física, con 475,36 parques y 825,27 espacios acuáticos por cada 10.000 habitantes. La ciudad ofrece además más de 100 espacios para hacer ejercicio y cerca de 70 rutas para caminar, convirtiéndose en un auténtico paraíso para quienes disfrutan de un estilo de vida activo. A ello se suma un índice de calidad del aire de 26, que sitúa a la ciudad entre las más limpias del país.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha valorado este reconocimiento "con enorme satisfacción y orgullo", subrayando que "este estudio no solo pone de manifiesto la calidad ambiental de Teruel, sino la apuesta constante de la ciudad por el bienestar de sus vecinos". En palabras de la regidora, "Teruel es una ciudad acogedora, segura y tranquila, pero también dinámica, activa y saludable. Este primer puesto demuestra que estamos en el camino correcto y nos anima a seguir trabajando para que vivir aquí sea cada día mejor".

Buj ha destacado además el impacto positivo que este resultado puede tener en la imagen de la ciudad. "Que una plataforma europea de referencia como ZAVA sitúe a Teruel como la ciudad más saludable de España nos da una visibilidad extraordinaria. Es un reconocimiento que refuerza nuestro modelo de ciudad y que nos impulsa a continuar apostando por los espacios verdes, la movilidad a pie y la calidad del aire".

El estudio señala, asimismo, que las ciudades de menor tamaño lideran los indicadores de bienestar urbano, mientras que las grandes metrópolis se sitúan en posiciones más bajas del ranking. Ninguna de las urbes más pobladas del país aparece entre las diez primeras.

Dentro de las capitales más grandes, Málaga obtiene la mejor puntuación (7,36) y Barcelona alcanza un 6,74. Buj ha querido poner en valor además el carácter objetivo e independiente de este análisis. "Se trata de un estudio serio, basado en datos verificables y elaborado por una entidad totalmente ajena a la política municipal. No es sospechoso de estar costeado por nadie, y precisamente por eso demuestra que en Teruel se vive mucho mejor de lo que algunos concejales de la oposición se empeñan en transmitir, dando una imagen injustamente negativa de nuestra ciudad. No pueden estar más equivocados".

La alcaldesa ha concluido afirmando que "este reconocimiento no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo colectivo y de la forma de vivir de los turolenses. Teruel es, y seguirá siendo, una ciudad para disfrutarla a pleno pulmón".

ZAVA, responsable del estudio, es una plataforma líder de telemedicina con más de 12 millones de consultas atendidas desde 2011 y especializada en ofrecer diagnóstico y asesoramiento médico en línea por parte de profesionales certificados.