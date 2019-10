Un tinerfeño gana el Premio Ibercaja de Pintura Joven 2019

Publicado 16/10/2019 14:43:31 CET

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha fallado la novena edición del "Premio Ibercaja de Pintura Joven", que ha recaído en el tinerfeño Federico García Trujillo ha obtenido el primer premio por su óleo titulado "The Morandi's Art Lovers o Los Músicos".

El segundo premio se ha concedido al zaragozano Alejandro Azón Ballarín por su cuadro "Objeto encontrado; Lat.: 41.6121, Long.: -0.8598", realizado en técnica mixta.

Esta convocatoria nacional que tiene como objetivo promocionar la pintura y apoyar la creación de los artistas jóvenes en el inicio de sus carreras, en la que han participado 266 artistas. En total se han seleccionado 28 obras que serán el eje central de la exposición "Premio Ibercaja de Pintura Joven 2019", que se celebrará del 29 de noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020, en Ibercaja Patio de la Infanta.

De la obra ganadora, el jurado ha destacado su renovadora composición que rompe la perspectiva fotográfica y su atrevimiento cromático expresado sobre todo en el difícil tratamiento de los matices de las mantas térmicas de sus personajes, además, también ha valorado la técnica y el especial tratamiento emocional de la pintura.

Del segundo premio han resaltado la importancia de las nuevas resoluciones pictóricas que incluyen elementos que permiten concebir la obra más allá de las dos dimensiones. También han valorado el trabajo en cuanto a su procedimiento y su capacidad de relacionar el lenguaje actual de los elementos cotidianos con la antropología.

TINERFEÑO

Federico García Trujillo (La Laguna, Tenerife, 1988) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, donde cursó el Máster PRODART de Producción e Investigación Artística. Actualmente trabaja en su taller de Santa Cruz de Tenerife.

Ha expuesto de manera individual en: la Galería Miscelánea, de Barcelona, "La Pintura Como Lenguaje Documental", en 2013; en el Espai Cub, La Capella, de Barcelona, "Frames Rocío", en 2015; en la sala SAC, de Santa Cruz de Tenerife, "The Morandi's AABude o Algunas Estrategias para conservar el Entusiasmo", en 2018, y en la Galería

Lucía Mendoza, de Madrid, "Futuros cancelados o Who the F'''is Federico García Trujillo?", en 2019.

También ha participado desde el año 2008 en varias exposiciones colectivas en diferentes localidades españolas y en Corea, Francia, Inglaterra, Italia, Lituania y Países Bajos. Ha sido galardonado con numerosas becas y premios y su obra forma parte de las colecciones: Colección DKV; Piramidón centre d'art contemporani, Barcelona; Collection Pascal Fouché; Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia;- Fundación Mondariz Balneario; Fundación Guido Kolitzer; Universitat de Barcelona, y Gvarro Canson, SL.

ZARAGOZANO

Alejandro Azón Ballarín (Zaragoza,1984) es licenciado en Bellas Artes en la UCLM, donde también obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en la especialidad de Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas. Amplió sus estudios artísticos en la Scuola del Libro di Urbino (Italia) y en la Accademia di Belle Arti di Bologna*(Italia). Entre septiembre de 2017 y junio de 2018 fue artista residente de la Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid.

Desde 2007 ha participado en exposiciones colectivas en diferentes localidades españolas y en Francia. Ha sido galardonado con varios premios y su obra forma parte de las colecciones: Casa de Velázquez, Académie de France a Madrid, Diputación Provincial de Zaragoza, Universidad de Castilla La Mancha y Facultad de Bellas Artes de Cuenca (UCLM).

Además, en esta edición, el jurado ha decidido conceder por unanimidad cinco accésits a las obras: "I-T(f)", de David San Francisco Reyes; "Tizón", de Pedro Líndez Trillo; "Direcciones líquidas", de Ane Ostolaza Almendros; "El árbol de Tallahassee", de Gonzalo Rodríguez Gómez, y "El Utopiano", de Gabi Gallego Hernández, por su calidad en la ejecución de las obras y su intensidad en la expresión pictórica.

El jurado encargado de la selección ha estado formado por Domingo Buesa Conde, presidente de la Academia de Bellas Artes de San Luis y miembro del Patronato de Fundación Ibercaja; junto a la crítico de arte y presidenta de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Desirée Orús.

También han formado parte el pintor y vicepresidente de la Academia de Bellas Artes de San Luis y presidente de honor de la Asociación Española de Críticos de Arte, Fernando Alvira; el profesor de la Universidad de Zaragoza, crítico de arte y comisario de exposiciones, Jesús Pedro Lorente; la gestor cultural y crítico de arte, Marisa Oropesa; la directora del Museo Goya de Fundación Ibercaja, Charo Añaños; y el director de la Escuela de Arte de Zaragoza, José Miguel Acero.

266 OBRAS EN LA NOVENA EDICIÓN

En esta ocasión se han presentado 266 obras, de las que se han seleccionado 21 piezas, además de las 2 ganadoras y los 5 accésits, que formarán parte de la exposición que se inaugurará el próximo 29 de noviembre, en Ibercaja Patio de la Infanta y podrá visitarse hasta el 16 de febrero de 2020.

La muestra se complementará con un variado programa de actividades que incluirá visitas guiadas, talleres en familia y programas didácticos, así como la mesa redonda "La pintura nunca muere" en la que intervendrán los ganadores y los miembros del jurado para hablar sobre el futuro de la pintura y tres conferencias: "Esto no es un cuadro", "La pintura vive en el cómic" y "Donde habitan los sueños".

El certamen está dotado con dos premios, un primero de 6.000 euros y un segundo de 2.500 euros, que suponen la adquisición de las obras ganadoras que pasan a formar parte de la Colección Ibercaja.

Con este concurso Fundación Ibercaja reafirma su vocación de ser un referente nacional para el arte joven, un arte plural y en constante transformación, con las más diversas técnicas y tendencias, reflejo de la sociedad, ha informado Fundación bercaja en una nota de prensa.