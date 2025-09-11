Toda la Cámara rechaza la propuesta de Vox de reformar el Impuesto de Aguas Residuales (IMAR)

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón, en la primera sesión ordinaria del nuevo curso político celebrada este jueves, han rechazado, con el voto contrario del resto de grupos parlamentarios, una proposición de ley de Vox que planteaba una reforma sobre el Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales (IMAR) con diversas rebajas y exenciones hacia determinados colectivos.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Vox Carmen Rouco ha reclamado que la tarifa de este tributo "deje de ser confiscatoria, injusta y desproporcionada para las familias aragonesas, para los propietarios que son víctimas de la 'okupación', para los agricultores, para los ganaderos, para los que viven solos, para los que tienen una segunda vivienda y hasta para los que tienen un huerto de autoconsumo".

En sus palabras, "es el momento de atender todas aquellas enmiendas que no fueron atendidas ni recogidas" --en el momento de aprobación del IMAR--, ya que "el antiguo ICA fue un impuesto muy controvertido y sigue siendo muy controvertido el actual IMAR". Ha recordado también que el PP también fue muy crítico con este tributo.

Rouco ha asegurado que este gravamen no existe en otras comunidades y que los aragoneses "soportan hasta cinco impuestos vinculados al medio ambiente", entre ellos el IMAR, que "tiene una altísima cuota fija, una de las más altas de España".

Ha criticado que su estructura progresiva "penaliza" a familia que "por su propia naturaleza, consumen más agua" o que elimine la responsabilidad solidaria de las deudas en casos de ocupación ilegal o "inquiokupación". Ha rechazado también el "exceso de gravamen" en los barrios rurales de Zaragoza, que ha cifrado en 541.000 euros.

Del mismo modo, la parlamentaria de Vox ha pedido exenciones para explotaciones agrícolas y huertos cuando el caudal no proceda de una red urbana de distribución del agua o incluso cuando sí que provenga de allí en el caso de huertos de autoconsumo.

RECHAZO UNÁNIME

El grupo parlamentario de Vox no ha logrado recabar el voto favorable de ningún partido a su propuesta, comenzando por el PP, cuya diputada Susana Cobos ha dicho que la modificación de este impuesto no es "un problema ignorado" y que, de hecho, el Instituto Aragonés del Agua está trabajando en ello, pero no "de la manera" en la que lo plantea la formación de Santiago Abascal, con "la simplificación de justificación de consumos excesivos por averías o aplicar coeficientes únicos en municipios con servicios de depuración concurrentes".

A ello ha sumado que algunas de las afirmaciones de Vox "no son del todo correctas", como que "las tarifas no se corresponden a su consumo real" o una supuesta discriminación hacia las familias numerosas, que el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desmentido, si bien ha admitido que "esta cuestión es sustancialmente mejorable" y el Gobierno "se va a ocupar de ello".

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha defendido que la creación del IMAR cumplió con "un doble mandato" --la necesidad de internalizar su regulación y que los costes de contaminación se repercutan bajo el principio de que "quien contamina paga"--, que ha sido "un éxito" tanto de gestión como de recaudación y que no ha servido "para confiscar nada".

Asimismo, ha preguntado a Rouco si ha calculado la pérdida de recaudación que supondría su propuesta y ha remarcado que los socialistas no están de acuerdo en ninguna modificación "que vulnere el principio de que 'quien contamina paga' o vaya en contra del consumo eficiente del agua".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha aseverado que a Vox "no le gustan los impuestos y no le preocupa el medio ambiente" y le ha reprochado a esta formación que "confunda" impuestos y tasas. Ha añadido que la propuesta de eximir del pago a huertos de autoconsumo aunque los caudales procedan de una red urbana de distribución "podría provocar un uso todavía más irresponsable de ese agua", sumado a que el propio hecho de regar con agua de boca es "ser irresponsable". Frente a ello, ha afirmado que su formación "siempre" estará a favor de bonificaciones de carácter social.

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha manifestado que la propuesta de Vox les deja "perplejos", aunque ha subrayado que los turolenses "conocemos bien el problema del IMAR" porque pagan un impuesto para financiar depuradoras que en la provincia se cubren exclusivamente con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

"En Teruel, pagamos como todos los aragoneses, pero recibimos menos a cambio", ha recordando, rechazando la mayor parte de los puntos de la propuesta, por estar basados "en prejuicios ideológicos, batallas culturales estériles y en beneficios dudosos que parecen redactados para contentar a unos pocos".

En el turno del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU), quien ha recordado que votó en contra del IMAR tras presentar 45 enmiendas, ha considerado que, con esta iniciativa, Vox pretende "marcarles el paso" al PP con "una visión profundamente retrógrada de determinados conceptos" y cuestiones "aberrantes" como permitir regar con agua de boca.

El representante de Podemos, Andoni Corrales, ha achacado la propuesta a "planteamientos negacionistas del cambio climático" y la ha tildado de "majadería" proponer regar huertos urbanos con agua de boca, mientras que el del PAR, Alberto Izquierdo, ha afeado a Rouco que no hable de la "desigualdad" de la ciudad de Zaragoza con este impuesto, que está "en una situación muy, muy ventajosa con el resto de Aragón". "Nos preocupan los ganaderos, pero no nos preocupa que un vecino de Cantavieja pague casi el doble que uno de Zaragoza", ha ironizado.