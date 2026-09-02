Todos los consejeros del Gobierno de Aragón se adhieren a las concentraciones municipales por Ceuta

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los consejeros del Gobierno de Aragón se adhieren a las concentraciones convocadas por la FEMP, a las 20.00 horas de este martes, a las puertas de los Ayuntamientos para mostrar su solidaridad con Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares el pasado mes de julio.

"Participaremos y seguiremos apoyando a nuestros queridos ciudadanos ceutíes", ha aseverado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El presidente, Jorge Azcón, se sumará a la concentración de Zaragoza y el vicepresidente Alejandro Nolasco estará presente en la de Teruel.

Vaquero ha señalado que los consejeros se adhieren a la convocatoria civil e institucional "para reafirmar el apoyo" que los aragoneses han dado a la "ciudad hermana" de Ceuta desde el inicio "por la gran crisis que están sufriendo".

Ha llamado la atención sobre "el gran problema de defensa de nuestras fronteras, de seguridad, de integración" que afecta a los ciudadanos ceutíes.

La vicepresidenta ha confiado en que la respuesta sea "unánime" y ha puesto de relieve el carácter "solidario" de los aragoneses, también el compromiso con la defensa de la integridad territorial de España y la seguridad, también "de los derechos de todas y cada una de las personas que están atravesando esta difícil situación, que está comprometiendo su vida cotidiana en el día a día".

"Es necesario mostrarles nuestro compromiso", ha continuado Vaquero, quien ha expresado su deseo de que "los alcaldes sean valientes para no estar condicionados por ninguna instrucción política y sean capaces de recoger el espíritu que en los 731 municipios de Aragón se está viviendo, en estos momentos, de solidaridad con la ciudad de Ceuta".