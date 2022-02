Todos los grupos del Ayuntamiento condenan la agresión militar de Rusia contra Ucrania

Durante el debate de las mociones en el pleno, han intervenido varios concejales zaragozanos para expresar su opinión sobre el conflicto

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han firmado este viernes, 25 de febrero, una declaración institucional para mostrar su repulsa y condenar la agresión militar sufrida por Ucrania este jueves, día 24, por parte de la Federación Rusa.

Los portavoces de todos los partidos que tienen representación en el Consistorio zaragozano han suscrito el documento en el que se rechaza "enérgica y rotundamente" los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno de Vladimir Putin, y las consecuencias derivadas de él.

En este sentido, han instado, alineados con la comunidad internacional, al cese inmediato del ataque y la retirada de los efectivos militares rusos desplegados en el país.

Con esta declaración, también se pretende mostrar el apoyo "firme" al pueblo ucraniano, al que ha trasladado toda la solidaridad y afecto. "Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas", versa el texto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza se suma a las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional "vulnerado unilateralmente", así como a la defensa y fortalecimiento como "elemento central" del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales.

RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ

Los partidos políticos del Consistorio de la capital aragonesa han respaldado, "sin ningún género de duda", cualquier acción encaminada al restablecimiento de la paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y los derechos humanos.

Por último, el Ayuntamiento se pone a disposición del Gobierno de España, con todos sus medios, para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país.

DEBATE

Durante el debate de las mociones en el pleno han hablado distintos concejales para expresar su opinión sobre lo sucedido en Ucrania.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que Putin es un "imperialista, invasor y asesino", que es amigo de "Orbán, Salvini y Abascal". A su parecer, saber de la relación entre estos dirigentes "es de infantil de geopolítica y, quien lo niegue, se pone una venda en los ojos para entender el conflicto con Ucrania, que no viene de ahora, ni del 2014".

Rivarés ha señalado que no es comunista y que esa palabra no la considera un insulto y "quien miente al personal con este rollo, él sabrá". Por alusiones ha tomado la palabra el portavoz de VOX, Julio Calvo, quien ha afeado a los grupos de la izquierda, "que incurren en la obscenidad más absoluta porque el Grupo de Puebla, del que forma parte Irene Montero, pide la retirada de las sanciones contra Rusia".

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha manifestado: "Como comunista que soy, me declaro a favor del pueblo ucraniano y sirio, que ayer fue bombardeado por Israel". Ha añadido que España no es neutral, sino una parte del conflicto y "España tiene que salir de la OTAN y no estar plegada a Estados Unidos, sino basarse en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos". "No a la guerra siempre y la condena máxima a los intereses económicos imperialistas se escondan en la bandera que se escondan", ha esgrimido.

La portavoz del PP, María Navarro, ha calificado de "preocupante" la situación en Ucrania y ha trasladado su apoyo al pueblo ucraniano. Ha pedido altura política y ser capaces de "ponernos de acuerdo en una declaración institucional de condena a la invasión y de apoyo al pueblo ucraniano y en favor del legado de paz".