Tomás Guitarte (Teruel Existe): "De haber estado en el Congreso habríamos votado sí a ambos decretos"

Archivo - El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte - TERUEL EXISTE - Archivo

TERUEL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, se ha pronunciado sobre la no aprobación por parte de las Cortes Generales de los dos decretos sobre vivienda: "De haber estado en el Congreso, habríamos votado que sí a ambos decretos", ha afirmado.

En una nota de prensa, ha considerado que "es urgente proteger a los más vulnerables y defender el parque público de vivienda. Sin fisuras. Pero es verdad que, si ahora se abre otra vía de negociación, le pediríamos al Gobierno que piense en la realidad del medio rural. Se ha dejado fuera medio país".

"Con los dos decretos que han decaído quedaban fuera cerca de 1,7 millones de viviendas vacías en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrían contribuir a aliviar la presión en las grandes ciudades y a fijar población en el territorio".

A las realidades de arrendatarios de vivienda, propietarios, vivienda protegida y vivienda pública, grandes tenedores, y millones de personas con dificultad para acceder a una vivienda digna, un derecho Constitucional, "hay que añadir una dimensión que las cruza y que rara vez se menciona: el territorio".

Aragón-Teruel Existe "defiende una política que sume en lugar de enfrentar: sí a proteger al inquilino y sí a dar seguridad al pequeño propietario y no a los grandes tenedores; sí a la vivienda protegida y pública y sí a rehabilitar y poner en uso lo que ya existe; sí a que las administraciones cooperen en lugar de culparse".

"Una política que ofrezca incentivos y garantías en vez de limitarse a prohibir, y que mire a todo el territorio, no solo a las ciudades. Si la vivienda es una infraestructura pública, como afirma el propio decreto 26/2026, su carencia en el territorio rural es una carencia de infraestructura que erosiona el equilibrio territorial que promueve la Constitución Española", ha concluido.