Tomás (ZeC), tras su encuentro con la alcaldesa: "Si quieren cooperación tienen que ser más transparentes"

ZARAGOZA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha mantenido un encuentro este miércoles con la alcaldesa, Natalia Chueca, a quien le ha comunicado que "si quieren cooperación y trabajar conjuntamente tienen que ser más transparentes" e informar "bien" sobre el funcionamiento de la ciudad.

Elena Tomás ha subrayado que la intención que tenían desde ZeC en este encuentro es "hablar de los presupuestos que se iban a presentar" ya que desde la formación están "preocupadas" por cómo incidirán los votos de VOX.

"Ellos --en alusión a VOX-- han declarado su intención de influir en recortes de cooperación, igualdad y medioambiente, lo cual nos parece un problema importante", ha señalado Tomás.

En la línea del medioambiente, la portavoz municipal de ZeC ha incidido en que "Zaragoza tiene un problema con las olas de color" y en que desde el equipo de Gobierno "no se está haciendo lo necesario para preparar la ciudad contra ese cambio climático".

Además, también ha criticado que haya en la ciudad plazas "con más cementos y talas de árboles", incluso en el Parque Grande José Antonio Labordeta, ha ejemplificado. Elena Tomás ha dejado claro que a su formación la van a encontrar "en todas las políticas que puedan ser en defensa del medioambiente" y enfocadas en "preparar la ciudad para el cambio climático".

DIFICULTADES A LOS GRUPOS MUNICIPALES

Por otro lado, Elena Tomás ha declarado a los medios de comunicación que por parte del Gobierno de Zaragoza se ponen "numerosas dificultades" a los grupos municipales "a la hora del control al Gobierno". "No nos responden las preguntas que les hacemos" ha lamentado y ha puesto como ejemplo que todavía no han recibido respuestas sobre los incendios de los autobuses urbanos.

Tomás ha mencionado que el Tribunal de Cuentas de Aragón "también ha llamado la atención a este Ayuntamiento por diferentes irregularidades tanto en el Patronato de Bibliotecas de Educación o, con la joya de las irregularidades, que es Zaragoza Vivienda".

PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Según ha contado la portavoz de ZeC, Natalia Chueca ha afirmado que van a mantener los presupuestos para seguir teniendo los servicios públicos "al día" porque están funcionando "perfectamente". Sin embargo, Tomás ha opinado que estos servicios públicos "no están funcionando en absoluto y se han perjudicado mucho".

"No solamente son los incendios de los autobuses, son los retrasos, han salido menos buses y los problemas que ha habido --ha enumerado--. Me parece que no están funcionando bien los servicios públicos, tampoco en la cuestión de limpieza".

La portavoz de ZeC ha sostenido que si van hacer "lo mismo" con los presupuestos que estos cuatro años anteriores, "no se va a mejorar en estos temas".

Además, ha criticado que el Gobierno de la ciudad le preste más atención al festival Vive Latino que a los problemas del día a día de la ciudadanía que vive en Zaragoza, como es el transporte, la guardería o los colegios, ha citado.

La portavoz de Zaragoza en Común ha dicho que la alcaldesa le ha trasladado que "intentaría solucionar los problemas con los expedientes para hacer más sencillo el poder acceder a ellos" y también que quería "tener un ambiente cordial y de cooperación continua".

"Mientras sea sencillo y fácil, nosotros lo intentaremos", ha concluido Tomás, tras esta ronda de contactos de la alcaldesa con los diferentes grupos municipales.