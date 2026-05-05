El Torneo Internacional de Tenis 'Conchita Martínez' de Monzón (Huesca) reunirá a 60 tenistas del 10 al 16 de mayo

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Monzón, Eliseo Martín, y el presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, Miguel Ángel Palazón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

La británica Alice Gillan (525 WTA), ganadora del XX Torneo Internacional de Tenis 'Conchita Martínez' de Monzón (Huesca), tratará de repetir título en la nueva edición, que se celebrará del 10 al 16 de mayo en el complejo de tenis 'Conchita Martínez', y que han presentado este martes el concejal de Deportes, Eliseo Martín, y el presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, Miguel Ángel Palazón en las propias pistas.

El torneo cumple 21 ediciones este año y, como ha explicado Eliseo Martín, "Monzón vuelve a celebrar esta competición que reunirá a 60 tenistas que disputarán 70 partidos en nuestras pistas de tenis. La mayor parte de la competición se celebrará por las tardes para facilitar la presencia de público que anime a las jugadoras que los disputarán en individual y dobles".

"La final individual está prevista, si el tiempo no lo impide, para el sábado a las 17.00 horas y la de dobles, el viernes, a las 19.00 horas. Animo a los montisonenses a que bajen a las pistas y disfruten de este deporte".

El presupuesto del Torneo, dotado con 15.000 euros en premios, es de más de 30.000 euros y, como destaca Miguel Ángel Palazón, la "Federación Española apoya el Conchita Martínez ya que es muy importante que se siga celebrando puesto que ayuda a la formación de las tenistas española que pueden competir sin salir de nuestro país".

"Junto a la británica Alice Gillan quiero destacar la participación de Carmen López y Carmen Gallardo y las aragonesas Claudia Ferrer y Andrea Palazón". Como en ediciones anteriores la competición de desarrolla con un cuadro de 32 finalistas en individual y 16 en dobles.

El día 9 de mayo se hará el sorteo de la fase previa, que se celebrará el día 10 de mayo esperando que el tiempo respete la competición. El cuadro final arrancará el día 11 de mayo.

La vigésima edición fue ganada por la británica Alice Gillan, que derrotó a la española Alba Rey por 3-6. 6-2 y 6-3. En dobles las españolas Alba Rey y María Martínez se imponían por 6.4:6-2 a Joy de Zeeuw y Ranah Stoiber. La entrada al complejo de tenis Conchita Martínez es gratuita, incluidas las finales del viernes y sábado.