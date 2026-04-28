Torres augura "muy poco éxito" al futuro Gobierno PP-Vox en Aragón y avisa: "Tienen que cumplir con la Constitución"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha augurado este martes "muy poco éxito" al futuro Gobierno de Aragón de coalición entre PP y Vox, al que ha recordado que "tienen que cumplir con la Constitución", lo que incluye acoger a los menores migrantes no acompañados que le correspondan desde las zonas de contingencia migratoria --actualmente Canarias, Ceuta y Melilla--. "Hoy no es un buen día para Aragón", ha lamentado.

"Quizás es que para ellos la prioridad nacional es ir contra la Constitución. Pues que lo digan, que van contra la Constitución", ha afirmado Torres, en referencia a las declaraciones del portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, de que "no va a recibir a ningún menor". Ha emplazado también a los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a que aclaren si van a ir contra la Carta Magna.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo en Aragón, justo en el día en que ha comenzado el debate de investidura de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón, el ministro ha defendido que la "prioridad nacional" para el Gobierno central es "que tengamos empleo, que España siga siendo un motor económico, que sigamos apostando por las energías limpias para ser mucho más resistentes ante lo que está ocurriendo en Irán, apostar por la educación pública, la sanidad pública, el Estado del bienestar y también lo es que tengamos una inmigración regulada".

A este respecto, el ministro ha reprochado al PP su "hipocresía" ya que regularizó a medio millón de personas entre 2000 y 2001, en un momento en el que Feijóo era presidente de Correos, criticando que ahora pongan "palos en las ruedas porque lo hace un gobierno de otro color político, cuando es necesario para el Estado del bienestar y también un gesto de absoluta justicia".

"Prioridad nacional es defender los Derechos Humanos y no poner palos en las ruedas cuando los menores no acompañados deben estar distribuidos en el conjunto del país", ha añadido.

"INCOHERENCIA" DE VOX

En este sentido, Torres ha subrayado que Vox salió de los gobiernos autonómicos en el verano de 2024 porque el PP aceptó la redistribución de 300 menores procedentes de las islas y que hoy regresa a ellos "cuando hay, y eso está bien hecho, miles de menores que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla en el conjunto del país". "Vaya incoherencia. Se van cuando eran 300, regresan cuando hay miles", ha puntualizado.

A ello ha sumado que lo hacen "diciendo que no van a aceptar a ninguno más", a lo que ha respondido que el Gobierno de España va a seguir defendiendo los Derechos Humanos y "dándole la respuesta digna a cualquier menor, porque todos los menores son iguales, sean de un color su tez o sea de otra, tienen las mismas ilusiones, los mismos sueños y, por tanto, deben tener también idénticas oportunidades".

Por otro lado, el también expresidente de Canarias ha apuntado que Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas "para depender menos del a ultraderecha y hoy depende más". "Lamentablemente, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de derechas para ser un partido de derecha ultra, que está absolutamente mimetizado con la ultraderecha. Son exactamente lo mismo", ha considerado.

Torres ha reiterado también que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para redistribuir menores migrantes desde comunidades en contingente migratoria --actualmente Canarias, Ceuta y Melilla, pero que podrán sumarse otras si se da la situación-- es "igual para todos" al incluir "una distribución objetiva" en función de la población y con un proceso "garantista" y con la participación de la Fiscalía. "Y esto va a seguir siendo así", ha advertido.

NO HAY "EFECTO LLAMADA"

En relación a la regularización extraordinaria de migrantes, se ha remitido a los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, remarcando que en el Ejecutivo central serán "absolutamente transparentes" porque se trata de una cuestión "clave en lo humanitario y también en la estructura del Estado del bienestar".

"No lo dice el Gobierno de España, lo dice la Iglesia, lo dice el Consejo Económico y Social, lo dice la patronal, que es preciso regularizar a esas personas que ya están en nuestro país", ha agregado Torres, quien ha desmentido "bulos" como que exista un "efecto llamada", dado que el proceso sólo afecta a personas que "antes de acabar el año pasado llevaban meses en nuestro país".

"¿Qué efecto de llamada es ese si es para los que ya estaban, los que ya tenían una vivienda, que vivían en un lugar determinado en diciembre del año pasado?, ha preguntado.

Ha reconocido que el proceso "tiene lógicamente sus dificultades administrativas", al acogerse más de 140.000 personas según los últimos datos, del viernes pasado, pero que se está haciendo "con el mayor de los esfuerzos de los trabajadores públicos y de quienes están colaborando para ello".

El ministro ha hecho extensivo el agradecimiento a las administraciones "que están ayudando", frente a otras que "están poniendo dificultades y haciendo que haya colas cuando no son necesarias ni precisas", en referencia, entre otros, al Ayuntamiento de Zaragoza.

"Tomemos entre todos las mejores medidas para evitar esas incomodidades a las personas que piden papeles determinados o poder registrar su solicitud", ha concluido.