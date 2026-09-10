Torres (Vox) dispuesta a negociar el presupuesto de Zaragoza de 2027, si se cumple el de este año y vinculado a la ZBE

Archivo - La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha dicho estar dispuesta a negociar el presupuesto de 2027, pero con la condición de que, previamente, la alcaldesa, Natalia Chueca, "tendrá que cumplir con sus compromisos presupuestarios del año 2026" y además ha trasladado una nueva propuesta vinculada a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Torres ha reiterado esta petición tras el encuentro que ha mantenido con la alcaldesa, quien ha programado este jueves una ronda de reuniones con todas las portavoces de los grupos municipales.

"Cualquier negociación futura -ha advertido Torres- está completamente supeditada al cumplimiento estricto de la palabra dada y a los pactos firmados para el año en curso".

Eva Torres ha mostrado su "total disposición" a dialogar sobre las cuentas del próximo año, "como hemos venido haciendo de manera responsable a lo largo de los últimos siete años". Sin embargo, ha dejado claro que "no habrá avances" si la alcaldesa "tiene prisa" por aprobar el nuevo presupuesto, sin demostrar esa la misma celeridad para cumplir con las "obligaciones adquiridas" con Vox para el presupuesto del 2026.

Ha recordado que Vox "ya cumplió" con su parte del trato al dotar de estabilidad al Ayuntamiento de Zaragoza y permitir que Natalia Chueca contara con presupuestos. Por ello, sitúan la responsabilidad de la gobernabilidad en el tejado del Partido Popular.

Asimismo, Torres ha criticado con dureza el hecho de que el PP pueda plantearse sacar adelante las cuentas de la cuarta ciudad de España apoyándose en una concejal "tránsfuga" y "rompiendo de forma unilateral el pacto antitransfuguismo".

ZBE

Como gesto de buena voluntad, la portavoz de VOX ha propuesto soluciones viables para desatascar los compromisos sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pidiendo que se aplique la misma fórmula que en Madrid, ligada estrictamente a los niveles reales de contaminación del Real Decreto 102/2011.

"¿Alguien se cree que yo puedo pactar con el Partido Popular un acuerdo para ligar la activación de la zona de bajas emisiones con los niveles de contaminación para que se les siga multando igual o más a los zaragozanos? No. Que Zaragoza no es una ciudad contaminada", ha enfatizado.

ROMAREDA

En su condición de consejera de la sociedad pública Nueva Romareda, Eva Torres ha ejercido sus facultades de fiscalización y transparencia para exigir "claridad absoluta" sobre las identidades y los porcentajes de control que ostentan los inversores privados que forman parte de la gestión del nuevo estadio de fútbol.

"Como consejera necesito saber y quiero saber con quién me siento en la mesa del Consejo de Administración de la Sociedad de la Nueva Romareda y, por lo tanto, solicito a la presidenta que el socio privado en la próxima reunión del Consejo de Administración detalle a quién representa, quién forma la sociedad, en qué porcentajes", ha recalcado.

HENRI PAROT

Por último, la portavoz de Vox ha anunciado el registro de una iniciativa ante la Junta de Portavoces para manifestar una "repulsa tajante y un rechazo frontal" al tercer grado del etarra Henry Parot, reafirmando su compromiso "inquebrantable" con la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo.

"Creemos que es muy grave que quede en libertad este terrorista, Henry Parot, y vamos a presentar una declaración institucional mostrando todo nuestro rechazo a la liberación de este asesino sanguinario terrorista y, desde luego, todo nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo", ha finalizado.