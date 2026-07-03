Un total de 130 niños participan en el campus de fútbol de la DPZ y Fundación Real Madrid en Ejea. - DPZ

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 130 niños y niñas han disfrutado en Ejea de los Caballeros del Campus Experience, un proyecto de la Diputación de Zaragoza y la Fundación Real Madrid que se ha clausurado este viernes con un gran éxito de participación, teniendo en cuenta que las plazas para inscribirse se agotaron en poco más de dos horas.

La próxima semana, del 6 al 10 de julio, se celebrará en Calatayud. Las inscripciones estaban abiertas a todos los municipios de la provincia, excepto la capital, y gracias al apoyo económico de la Diputación de Zaragoza las familias solo han tenido que pagar 55 euros por participante --el resto, hasta 240 euros, lo asume la DPZ--.

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, se ha referido al éxito de participación en esta edición, que ha reunido a decenas de niños y niñas en torno a los valores del deporte.

"Este campus demuestra que la colaboración entre instituciones permite ofrecer oportunidades de calidad a nuestros jóvenes, fomentando hábitos saludables, el compañerismo, el esfuerzo y el respeto" al tiempo que ha destacado que desde la DPZ "mantenemos un firme compromiso con el deporte como herramienta de formación, inclusión y desarrollo personal, y es un orgullo que Ejea haya acogido una iniciativa de tanto prestigio y con una respuesta tan positiva por parte de las familias", ha concluido.

FUNDACIÓN REAL MADRID

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Real Madrid, Félix González, ha mostrado el agradecimiento de los organizadores a la Diputación de Zaragoza por hacer posible este campus y el de Calatayud de la semana que viene.

"Como Fundación Real Madrid estamos encantados de llevar este proyecto de deporte y valores a los municipios de la provincia y de repetir y ampliar la experiencia el año que viene", ha indicado.

El Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte. Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol: trabajo en equipo, respeto.

Además de los aspectos futbolísticos, abordados a través de un plan de entrenamientos que recoge cuestiones tanto técnicas como tácticas, el Campus Experience de la Fundación Real Madrid ofrece un programa en el que también se trabajan las habilidades sociales --descubrimiento del potencial del individuo e integración en el equipo-- y los hábitos saludables --higiene personal, educación nutricional y rutinas de descanso--.

Todas las actividades están dirigidas por entrenadores de la Fundación Real Madrid que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace especial hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.