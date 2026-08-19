Un total de 205 vecinos de seis localidades evacuadas por el incendio de Las Peñas de Riglos vuelven a sus domicilios

Vecinos de Bailo y Arbués vuelven a sus casas. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de las localidades altoaragonesas de Triste, La Peña Estación, Yeste, Anzánigo, Osia y Bernués, evacuadas por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos pueden regresar ya a sus domicilios, ha informado el Gobierno de Aragón. Son un total de 205 personas.

El Puesto de Mando Avanzando ha autorizado la vuelta, de forma que son ya 13 los pueblos que han recuperado la normalidad, mientras siguen evacuados los habitantes de Ena, Centenero, Botaya, Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.

El incendio de Las Peñas de Riglos continúa activo y ha quemado ya 18.400 hectáreas de bosque, con un perímetro de 100 kilómetros. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se reunirá a las 20.00 horas en la Sala de Crisis del 112, en el Edificio Pignatelli, para evaluar la evolución del incendio en las últimas horas.