Un total de 26 entidades firman el manifiesto de la concentración ante el MNAC por el regreso de las pinturas a Sijena

HUESCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 entidades han suscrito, por el momento, el 'Manifiesto de la Sociedad Aragonesa ante el MNAC', que se llerá el próximo sábado, 27 de septiembre, a mediodía, durante la concentración convocada por la Plataforma Sijena Sí frente al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para exigir el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena el regreso de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena desde el museo barcelonés a su emplazamiento original.

Con esta movilización, los convocantes pretenden rechazar las últimas decisiones del MNAC, que "continúan obstaculizando la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución de las pinturas de Sijena", según el coordinador de la plataforma, Juan Yzuel.

La concentración es, por tanto, la respuesta de la Plataforma Sijena Sí y de otras organizaciones culturales, políticas y sociales a la presentación, el pasado 8 de septiembre, por parte del MNAC, de un escrito de oposición a la ejecución de la sentencia que ordena el regreso de las pinturas al monasterio aragonés, con el que "se reafirma en su incapacidad técnica para llevar a cabo la retirada y traslado de las obras aduciendo dificultades que no se presentaron en los tribunales".

Sijena Sí ha redactado el 'Manifiesto de la Sociedad Aragonesa ante el MNAC' junto a muchas entidades que han mostrado su apoyo, mientras que los particulares se pueden sumar a través de una campaña de firmas --hace tres años, ya presentaron 15.000 reclamando la devolución de las pinturas--. La Plataforma ha llamado también a otros colectivos para que se adhieran al manifiesto, después de que se hayan adherido 26 entidades.

En dicho manifiesto, se plasma parte de la historia del Monasterio, de sus pinturas y del proceso judicial abierto para su devolución y concluye afirmando que "los aquí presentes, en nombre de muchas entidades ciudadanas, culturales, políticas y administrativas, exigimos al MNAC que devuelva a los pueblos lo que les pertenece y, en el caso de Sijena, lo haga con plena colaboración técnica de Aragón hasta alcanzar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y el fin de un litigio que nunca debió existir".

Para finalizar, el texto pide "por Justicia y Dignidad, ¡devuelvan de una vez las pinturas murales de Sijena!".

Por otro lado, se está organizando el transporte para aquellas personas que deseen apoyar la concentración y para animar esta campaña, se ha lanzado un vídeo con el himno de Sijena Sí que muestra el camino de la Plataforma desde sus inicios y que se cantará a las puertas del Museo junto con la 'Albada' de José Antonio Labordeta, "un canto de ausencia por todos los que marcharon de Aragón con el deseo de que regresen", en este caso aplicado a las pinturas murales.

ENTIDADES FIRMANTES

Entre las organizaciones firmantes figuran dos partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón --Aragón-Teruel Existe y CHA--, así como Valencia Unida y Despertar Aragón. Los ayuntamientos oscenses de Villanueva de Sijena, Sena y Farlete también han suscrito el manifiesto.

En cuanto al resto de firmantes, además de Sijena Sí, aparecen la entidad en defensa del patrimonio Apudepa, la Asociación de Apoyo a Teruel Existe, el Instituto de Estudios Sijenenses 'Miguel Servet', la Asociación Territorio Goya, la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, la Plataforma Huesca Suena o la Fundación Escuela y Despensa de Zaragoza.

La Asociación Cultural Aguisoba de Barbastro, la Asociación EsperanzARTE, el Centro de Estudios del Jiloca de Calamocha, la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental y las asociaciones de la tercera edad y de mujeres y consumidores de Villanueva de Sijena completan la lista de firmantes aragoneses.

No obstante, se han sumado también entidades de la Comunidad Valenciana --Asociación Cultural Mona Lisa España de Torrent, Societat Lo Rat Penat, Peña Zaragocista de Valencia 'José Luis Violeta' y Real Parroquia de El Salvador y Santa Mónica de Valencia-- y de las Islas Baleares --Sa Fundación Jaume III--.