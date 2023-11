Un total de 436 personas tienen alguna protección en el sistema VioGén en la provincia de Huesca, 61 más que en 2022

HUESCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 436 personas cuentan con algún tipo de protección en el sistema VioGén en la provincia de Huesca, son 61 más que hace un año. Un dato que ha resaltado el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, tras la concentración en la plaza Cervantes para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, declarado por la ONU el 25 de noviembre, y en la que se ha guardado un minuto de silencio.

De las 436 mujeres que tienen alguna medida de protección, se contabilizan 207 casos de violencia no apreciados, 162 de riesgo bajo, 54 de riesgo medio, tres de riesgo alto y ninguno de riesgo extremo y en la capital oscense hay 50 no apreciados, 45 de riesgo bajo, 18 medios y uno alto.

La Policía Local tiene previsto asumir el seguimiento de estos casos. Para ello el lunes está previsto mantener un encuentro entre subdelegación, Ayuntamiento y Policía local con el objetivo de que los agentes urbanos puedan asumir el 100 por ciento de los casos con menor riesgo, tal y como ha explicado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

"Actualmente --ha detallado-- hay 50 casos de violencia no apreciados en la ciudad de Huesca y 45 de riesgo bajo y vamos a trabajar para que el seguimiento y apoyo a las víctimas y el control, en colaboración con la Policía Nacional, lo lleve a cabo la Policía Local con varias personas especializadas, porque la formación es muy importante para la atención a víctimas".

Lo mismo ocurrirá en otras localidades de la provincia. El Subdelegado de Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha dicho que "en Huesca, la próxima semana, tendremos una reunión con la alcaldesa para que la Policía Local asuma el cien por cien de los casos de riesgo bajo, además de los no apreciados que lleva ahora".

"VIOLADORES BENEFICIADOS"

Campo también ha destacado su preocupación por el incremento de agresiones sexuales a menores. "Nos preocupan las agresiones sexuales y, sobre todo, en menores, por los últimos casos que ha habido en Huesca y que nos lleva a una reflexión como sociedad, padres, instituciones para incidir en la educación en valores de igualdad y respeto".

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, ha acudido a esta concentración con una pancarta en la que se podía leer que 'Este gobierno es un peligro para las mujeres. Con el gobierno de Pedro Sánchez se ha batido el récord de violaciones y 1.205 violadores han sido beneficiados' en sus condenas. La alcaldesa Lorena Orduna, sin entrar a valorar la puesta en escena del portavoz de VOX, ha manifestado su rechazo absoluto a cualquier violencia contra las mujeres.

"Contundentemente --ha subrayado-- rechazamos todo lo que signifique no respetar a las mujeres y sobre todo desde las instituciones hay que apoyar firmemente para que este día desaparezca y no tengamos que estar manifestándonos y me gustaría que se pudiera dejar de hacer porque no pasase nada".

Por su parte, el subdelegado ha indicado que "los discursos que niegan la violencia de género no ayudan a nada a la unidad de acción".