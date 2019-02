Los trabajadores de Avanza secundarán la huelga general del 8M y anuncian movilizaciones

Publicado 25/02/2019 17:29:46 CET

ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de empresa de Avanza Zaragoza ha anunciado que secundará la huelga general del 8 de marzo y además, ha consensuado las movilizaciones convocadas por el sindicato Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) para el mes de marzo.

Los paros parciales se han programado para los miércoles y viernes a partir del día 13 de marzo para conductores y talleres. Realizar una asamblea general el día 11 de marzo y a partir de las 19.30 horas asistirán a una concentración en plaza Aragón para luego ir en manifestación hasta la sede de Movilidad.

Para el 12 de marzo han acordado celebrar un referéndum y en el pleno del día 21 de abril, en función de los acontecimientos, han informado de que se realizarán nuevos planteamientos.

ARGUMENTOS

Desde el CUT han argumentado estas movilizaciones porque los cuadros de marchas "siguen sin modificarse, a pesar de lo que se dijo" y han alertado de que se están abriendo expedientes "desproporcionados", se despiden trabajadores tanto conductores como del área de taller, alegando que "no cumplen el convenio o por bajo rendimiento entre otros motivos".

Además, han asegurado que se incumple la Ley de Prevención al no abrirse una investigación ante accidentes y tampoco se toman medidas preventivas, ni correctoras de asuntos que se plantean a la empresa como espejos retrovisores interiores y exteriores, o el alto índice de absentismo por estrés y falta de tiempo para el recorrido.

"Se está obligando a prestar servicio con autobuses que según los propios testigos de emergencia del vehículo no deberían estar prestando servicio y además se está presionado por la emisora CUBE, desde el SAE y con presencia física en los autobuses por parte de diferentes jefes y mandos intermedios".

También, han asegurado, les quieren aumentar la carga de trabajo obligando a realizar tareas que "no están recogidas en convenio", han descrito desde el CUT en una nota de prensa.

PETICIONES

Tras esta exposición, el CUT ha propuesto mandar escrito a la empresa para que se archiven todos los expedientes y se readmitan a los despedidos; firmar un calendario de "obligado cumplimiento" para poner en marcha los nuevos cuadros de marchas y modificar los relevos unificando al máximo la ubicación de estos.

En el ámbito de salud laboral abogan por aprobar un calendario de instalación de espejos interiores y modificar los que con la mampara son incompatibles, además de modificar los espejos exteriores.

Sobre el protocolo de mantenimiento han reclamado que a todo autobús que se le encienda el chivato rojo, deberá ser retirado automáticamente, y convertir en indefinidos los contratos temporales.

Para llevar a cabo este proceso proponen que desde el 1 de marzo la plantilla trabaje conforme al reglamento de modo que "se cumpla el convenio, y demás normas reglamentarias, como la ordenanza municipal y el Código de Circulación".

Además de no realizar ninguna hora extra han pedido no acometer ninguna tarea que no esté recogida en convenio. Han propuesto una reunión con todos los grupos municipales, la FABZ y la Asociación Vecinal Cesar Augusta.