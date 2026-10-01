Las tradiciones de las Fiestas del Pilar regresan a Puerto Venecia acompañadas de gigantes y cabezudos

Archivo - Durante los días 5, 6 y 7 de octubre se han organizado además visitas guiadas para conocer la comparsa de Gigantes y Cabezudos y su historia. - PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia volverá a sumarse este año a las Fiestas del Pilar con una programación que reunirá algunos de los personajes más queridos de estas celebraciones y acercará al shopping resort de Zaragoza varias de las citas tradicionales de estos días.

La programación comenzará el 1 de octubre con la exposición de la Comparsa Oficial de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza, que podrá visitarse hasta el día 8 a lo largo de la galería comercial. La muestra permitirá contemplar de cerca a estos populares personajes y hacerse fotografías con ellos.

Durante los días 5, 6 y 7 de octubre se han organizado además visitas guiadas para conocer la comparsa y su historia, cuyas plazas ya se encuentran completas. En esas mismas fechas, del 1 al 8 de octubre, el Tragachicos se instalará en la Plaza de las Máscaras. La popular atracción estará disponible todos los días de 16.00 a 20.00 horas y, además, los días 3 y 4 de octubre, también de 10.00 a 14.00 horas.

Además, los Zagazudos, las populares figuras inspiradas en los tradicionales cabezudos, también formarán parte de la celebración. Los días 2 y 3 de octubre contarán con un espacio en la Galería en el que los visitantes podrán adquirir sus pequeños cabezudos. Regresarán el 16 de octubre a la zona exterior coincidiendo con otra de las citas destacadas de la programación.

Tres comparsas recorrerán Puerto Venecia A partir del 9 de octubre, la programación continuará con la Exposición de Cabezudos de Parque Venecia, que podrá visitarse hasta el día 17 en la planta alta de Gallery, entre Zara y Apple. Durante esos días, las comparsas también protagonizarán diferentes recorridos por el shopping resort.

El martes 13 de octubre, a las 18.00 horas, la Comparsa de Cabezudos de Parque Venecia, acompañada por el cabezudo Gondolero, recorrerá la zona exterior de Puerto Venecia. Al día siguiente, miércoles 14 de octubre, también a las 18.00 horas, será el turno de la Comparsa de Cabezudos de La Química, que realizará su recorrido por el exterior junto al Gondolero.

La programación continuará el viernes 16 de octubre, a las 18.00 horas, con la visita de la Comparsa Oficial de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza.

Coincidiendo con su presencia, los Zagazudos estarán también en el exterior, donde se podrán adquirir estas pequeñas figuras inspiradas en la comparsa.

Puerto Venecia también estará presente en uno de los momentos centrales de las fiestas. El 12 de octubre, trabajadores del complejo comercial y de ocio participarán en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, sumándose así a una de las citas más emblemáticas de la celebración zaragozana.

El centro mantiene así su vinculación con una de las principales celebraciones de la capital aragonesa. El shopping resort es patrocinador de las Fiestas del Pilar desde 2012 y acompaña cada edición con diferentes iniciativas relacionadas con la programación y las tradiciones festivas de Zaragoza.