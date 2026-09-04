La Trail 2 Heaven reúne en Benasque a mil corredores de 30 nacionalidades en la única carrera transfronteriza de España - CRISTIAN CASAL

BENASQUE (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El Valle de Benasque (Huesca) se volverá a convertir este sábado, 5 de septiembre, en punto de encuentro de deportistas de las carreras de montaña con la celebración de la XIII Trail 2 Heaven, que reunirá a 1.000 corredores procedentes de 30 nacionalidades y de todas las comunidades autónomas en la única carrera transfronteriza de España.

La prueba consolida así su creciente proyección internacional y mantiene su principal elemento diferenciador: Trail 2 Heaven es la única carrera transfronteriza de España, con recorridos que cruzan la frontera entre España y Francia a través de algunos de los pasos de alta montaña más espectaculares del Pirineo.

La organización estima que durante el evento se reunirán en el Valle de Benasque alrededor de 4.000 personas entre corredores, acompañantes, personal y voluntarios, reflejando también la repercusión que la prueba tiene más allá del ámbito estrictamente deportivo.

CUATRO DISTANCIAS EN PLENO PIRINEO

Trail 2 Heaven ofrece cuatro distancias para diferentes perfiles de corredores: 50K Trail 2 Heaven; 35K Benasque Trail; 26K Glaciar Trail; y 17K Trail & Walk 2 Heaven.

Todas ellas parten desde el entorno de Llanos del Hospital, en pleno corazón del Parque Natural Posets-Maladeta, y finalizan en la villa de Benasque.

La ubicación de la salida constituye una de las singularidades de la prueba. Frente al formato habitual de las carreras que parten de núcleos urbanos, los participantes comienzan su recorrido directamente en un entorno de alta montaña, a los pies de algunas de las cumbres más emblemáticas del Pirineo.

Los diferentes trazados permiten descubrir enclaves de gran valor paisajístico a ambos lados de la frontera y alcanzan, en las distancias más largas, cotas superiores a los 2.500 metros de altitud.

UNA PARTICIPACIÓN CADA VEZ MÁS INTERNACIONAL

Los corredores de 30 nacionalidades presentes este año suponen un nuevo máximo para Trail 2 Heaven, superando las 28 nacionalidades representadas en 2025 y reforzando la progresiva internacionalización de la prueba.

A esta diversidad internacional se suma la presencia de participantes procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, convirtiendo durante el fin de semana al Valle de Benasque en lugar de encuentro de corredores llegados de toda España y de numerosos países.

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA ALCANZA EL 50% EN LA 17K

La participación femenina vuelve a tener un peso destacado en Trail 2 Heaven. Especialmente significativo es el dato de la 17K Trail & Walk 2 Heaven, donde las mujeres representan el 50% de los participantes.

Una cifra que confirma la evolución de la participación femenina dentro de una disciplina tradicionalmente marcada por una mayor presencia masculina, especialmente a medida que aumenta la distancia.

UN DISPOSITIVO DE 150 PERSONAS EN UN ENTORNO DE ALTA MONTAÑA

La celebración de cuatro carreras en un entorno de alta montaña y a ambos lados de la frontera requiere un importante despliegue humano y logístico.

Alrededor de 150 personas, entre personal y voluntarios, formarán parte del dispositivo encargado de hacer posible la prueba, cubriendo avituallamientos, controles de paso, seguridad, asistencia sanitaria, logística, salida y meta, entre otras funciones.

La seguridad vuelve a ser una de las prioridades de la organización, con un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y un dispositivo adaptado a las particularidades de unos recorridos que transitan durante buena parte de su trazado por terreno de alta montaña.

Para esta edición, ante las altas temperaturas previstas para el sábado, la organización ha reforzado especialmente las recomendaciones y medidas preventivas relacionadas con la hidratación de los participantes.

Más allá de la competición, Trail 2 Heaven volverá a convertir durante el fin de semana al Valle de Benasque en punto de encuentro de corredores, acompañantes, voluntarios y amantes de la montaña.