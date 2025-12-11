El transporte urbano por autobús aumenta un 1,8% en octubre en Aragón

Archivo - Un autobús urbano realiza parada en una marquesina de Zaragoza. - AVANZA - Archivo

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 1,8% en octubre en Aragón, respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 13.355.000 pasajeros, frente a un aumento del 7% a nivel nacional.

Se trata del tercer mejor dato de viajeros en autobús en un mes de octubre en la región de la serie histórica, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se encuentran Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.