Transportes avanza en la rehabilitación de siete kilómetros de la A-23, entre Ferreruela de Huerva y Romanos

La inversión en estos trabajos se eleva a 2,14 millones de euros. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TERUEL/ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa las obras de rehabilitación del firme de la A-23 entre los kilómetros 202,62 y 209, entre Ferreruela de Huerva (Teruel) y Romanos (Zaragoza). Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 2,14 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico entre los km 200,62 y 209 de la A-23.

Desde las 7.00 horas del lunes 11 de mayo hasta las 13.00 horas del viernes 15 de mayo: corte de la calzada en sentido Zaragoza; el tráfico pasará a circular por la calzada contraria, que funcionará con doble sentido de circulación, y corte de los ramales del enlace 206 (Lechón/Anento) en sentido Zaragoza, pudiéndose usar como alternativa el enlace 210.

Únicamente el lunes 11 de mayo desde las 7.00 horas a las 20.00 horas, habrá un corte del ramal del enlace 202 (Ferreruela de Huerva y estación de servicio) para los vehículos que se incorporan a la autovía sentido Zaragoza y se podrá utilizar el enlace 185 como alternativa.

Asimismo, desde las 7.00 horas del lunes 18 de mayo hasta las 13.00 horas del viernes 22 de mayo, se producirá un corte de la calzada en sentido Teruel. El tráfico pasará a circular por la calzada contraria, que funcionará con doble sentido de circulación. Corte de los ramales del enlace 206 (Lechón/Anento) en sentido Teruel y se podrá utilizar como alternativa el enlace 210.

Entre el miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas y viernes 22 a las 13.00 horas, se cortará el ramal de salida de la autovía en sentido Teruel en el enlace 202 (Ferreruela de Huerva y estación de servicio), siendo el paso alternativo el enlace 210.