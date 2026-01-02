Transportes despliega cerca de 150 quitanieves y más de 22.000 toneladas de fundentes en Aragón

Archivo - Magen de archivo de una quitanieves trabajando en una carretera de la red aragonesa. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aragón contará con 148 quitanieves y 22.170 toneladas de fundentes durante la campaña de vialidad invernal 2025-2026, ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en Aragón. Son los medios activados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la Comunidad.

La sal se guarda en 30 almacenes y 78 silos distribuidos por todo el territorio y también se cuenta con 40 depósitos de salmuera con capacidad para 1.320.000 litros y 101 estaciones meteorológicas para que la red de carreteras del Estado en Aragón se encuentre en todo momento en las mejores condiciones de circulación y seguridad ante la presencia de nieve o hielo. La campaña está activada desde el pasado 1 de noviembre y finalizará el 30 de abril de 2026.

Para hacer frente a esta climatología adversa, los medios disponibles en Aragón están compuestos por 142 quitanieves de empuje, equipadas con cuñas que permiten desplazar la nieve acumulada hacia los laterales de la calzada, de las cuales 70 están en la provincia de Zaragoza, 35 en la de Huesca y 37, en Teruel.

También seis quitanieves dinámicas --turbinas--, que son especialmente eficaces para hacer frente a grandes acumulaciones de nieve en puertos de montaña y zonas de alta cota, y de las que 4 están en la provincia de Huesca y 2, en la de Teruel.

22.170 toneladas de fundentes --sal, principalmente-- distribuidas en 30 almacenes --12 en Zaragoza, 13 en Teruel y 5 en Huesca-- y 78 silos, a razón de 30 en Zaragoza, 27 en Teruel y 21 en Huesca.

40 depósitos de salmuera, 19 en Teruel --344.000 litros--, 14 en Zaragoza --493.000 litros-- y 7 en Huesca --483.000 litros-- hasta un total de 1.320.000 litros; 11 cañones antialudes, todos en Huesca; 101 estaciones meteorológicas, 58 de las cuales están ubicadas en la provincia de Huesca, 32 en la de Zaragoza y 11 en Teruel.

En Aragón hay 2.500 kilómetros de la red de carreteras del Estado, de los cuales el 65% son carreteras convencionales. Las operaciones de vialidad invernal consisten en la aplicación de tratamientos preventivos en situaciones de bajas temperaturas --principalmente, prevención de la formación de placas sobre las calzadas cuando se esperen heladas--, y curativos en caso de nevadas en las autopistas, autovías y carreteras convencionales afectadas, por ejemplo, la retirada de nieve.

SIMULACRO EN OCTUBRE

El pasado mes de octubre, la interoperabilidad entre distintas administraciones y empresas se puso a prueba en un simulacro sobre la previsión de una gran nevada en una zona colindante de las provincias de Zaragoza, Soria y Guadalajara, en el que participaron tres delegaciones del Gobierno, tres demarcaciones de Carreteras y tres subsectores de Tráfico, además de empresas concesionarias, técnicos de AEMET y Protección Civil.

Dentro de este plan, un papel importante lo asumen los usuarios, a los que se recomienda que atiendan en todo momento las indicaciones que se hagan desde los organismos responsables en caso de situaciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre el estado de las vías.

La información actualizada puede consultarse en el enlace Plan de Vialidad Invernal deI Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.