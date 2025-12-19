1037654.1.260.149.20251219163549 Transportes finaliza las obras de adecuación al paso de peatones y bicis de la avenida Sagunto en Teruel - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TERUEL 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio la integración urbana de la travesía de la carretera N-223, en la avenida de Sagunto de la ciudad de Teruel, tras finalizar las obras de adecuación al paso de peatones y bicis. Esta actuación ha contado con una inversión de 6,4 millones de euros, IVA incluido, de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La actuación ha tenido como objeto la mejora de la seguridad vial mediante la ampliación del espacio peatonal y la pacificación del tráfico, y el fomento de la movilidad sostenible a través de espacios reservados a vehículos de movilidad personal.

Los trabajos han comprendido la demolición de las aceras existentes, la reposición de los servicios afectados y la ejecución de los acerados con la nueva disposición, así como la construcción y pavimentación de 2.200 metros de carril bici.

Las obras han incluido, además, la instalación de iluminación en las principales entradas a Teruel, como el enlace norte de la A-23, el enlace de la variante de Teruel N-234 en el polígono la Paz y el enlace de Villaspesa de la mencionada variante.